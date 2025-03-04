PARI: «Локомотив» в третий раз в текущем сезоне КХЛ обыграет «Северсталь»

4 марта состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» из Череповца и ярославским «Локомотивом». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «железнодорожников». Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры — 2.00, что составляет 48% вероятности. Спрогнозировать победу череповчан можно по коэффициенту 3.50 (или 27%). Ничейный исход в линии PARI идет за 3.90 (25%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.55 (61%). Поставить на итоговый успех «Северсталя» можно за 2.45 (39%).

Клиенты PARI верят в успех ярославской команды. На победу «Локо» приходится около 65% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 32% сделано в пользу череповчан, еще приблизительно 3% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 91% на 9% в пользу «железнодорожников».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25, в овертайме — за 5.40, по буллитам — за 7.20. Поставить на сухую победу хозяев площадки можно за 11.50. Если ярославцы будут уступать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.10.

«Северсталь» и «Локо» дважды встречались в этом сезоне, и оба раза сильнее оказывались «железнодорожники» — 4:1, 5:1. Аналитики PARI считают, что третье противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.65. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.25.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки команды из Ярославля. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.75. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов «Северсталя» котируется за 2.07.

При этом самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.30. Котировки на второй период — 3.35. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.30.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 100 000 рублей. Один из клиентов сделал ставку на победу «Северстали» по котировке 3.50.

«Локомотив» одержал 44 победы и потерпел 17 поражений в текущем сезоне. Ярославцы идут на первом месте в Западной конференции КХЛ. Статистика «Северстали» скромнее: 36 побед и 23 поражения. Череповчане занимают шестое место в той же зоне.

Если хоккеисты «Локо» станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 4.00. Ярославцы — главные фавориты в борьбе за чемпионство. Победа «Северстали» в Кубке котируется за 30.00.