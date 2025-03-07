Клиенты PARI: «Динамо» в третий раз в текущем сезоне КХЛ переиграет «Локомотив»

7 марта состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают, что в предстоящем матче нет фаворита, но ближе к победе будут ярославцы. Коэффициент на успех гостей в основное время игры — 2.55, что составляет 38% вероятности. Спрогнозировать победу «Динамо» можно по коэффициенту 2.65 (или 37%). Ничейный исход в линии PARI идет за 3.90 (25%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.87 (51%). Поставить на итоговый успех «Динамо» можно за 1.93 (49%).

Клиенты PARI верят в успех московской команды. На победу «Динамо» приходится около 51% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 39% сделано в пользу «Локомотива», еще приблизительно 10% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 55% на 45% в пользу бело-голубых.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25, в овертайме — за 5.30, по буллитам — за 7.10. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 9.00. Если ярославцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.80.

«Локо» и «Динамо» встречались в текущем сезоне четыре раза. Дважды сильнее оказывались «железнодорожники» — 4:3, 2:1. Также две победы одержали динамовцы — 3:0, 3:1. Аналитики PARI считают, что пятое противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ получится результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.80. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.00.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки московской команды. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.88. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов «Локо» котируется за 1.90.

Самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.20. Котировки на второй период — 3.55. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.60.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей на то, что в матче будет заброшено менее пяти шайб, по коэффициенту 1.67 в составе экспресса из шести событий с общим коэффициентом 12.89.

«Локомотив» одержал 45 победы и потерпел 17 поражений в текущем сезоне. «Железнодорожники» лидируют в Западной конференции КХЛ. Статистика «Динамо» скромнее: 38 побед и 23 поражения. Москвичи идут на втором месте в той же зоне.

Если «Локо» станет обладателем Кубка Гагарина, сыграет ставка за 4.00. Ярославцы — главные фавориты в борьбе за чемпионство. Победа «Динамо» в Кубке котируется за 12.00. Это выше, чем у «Трактора» (6.50), СКА (8.00), ЦСКА (9.00), «Спартака» (9.00) и столько же, сколько у «Салавата Юлаева» (12.00).