Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «МЮ» в 28-м туре АПЛ

9 марта в главном матче 28-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал». Встреча состоится на легендарном стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и изучили ставки клиентов на воскресную игру.

До игры букмекеры считают фаворитами гостей. На триумф «Арсенала» можно поставить по коэффициенту 1.72, что соответствует примерно 56% вероятности. Котировки на ничью составляют 3.55 (около 27%). Победа «МЮ» в линии PARI идет за 5.30 (приблизительно 17%).

Клиенты PARI также сделали свой выбор в пользу лондонцев. В общем объеме ставок на исход встречи 93% приходится на победу «Арсенала», еще 6% от всего объема пари сделано на триумф «МЮ», а 1% – на ничью.

Аналитики PARI не ждут от команд Рубена Аморима и Микеля Артеты результативной игры. Сделать ставку на то, что соперники забьют как минимум три мяча, можно за 2.18. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.68. Вероятность того, что команды обменяются забитыми мячами, составляет 2.13. Если хотя бы одна из команд сыграет «на ноль», зайдет ставка за 1.72.

Самым вероятным исходом матча считается победа «Арсенала» 1:0. Этот результат в линии PARI котируется за 6.00. Ставки на нулевую ничью принимаются за 6.50. Вероятность триумфа «канониров» с форой (–1) оценивается коэффициентом 2.40. Если «красные дьяволы» удержат фору (+1), сыграет ставка за 1.57. Котировки на победу любой из команд с сухим счетом составляют 2.15.

«Арсенал» перед матчем на «Олд Траффорд» набрал 54 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» сразу на 13 баллов. «МЮ» набрал 33 очка и идет в середине второй десятки. Шансы «Арсенала» обойти «Ливерпуль» и выиграть золотые медали оценены коэффициентом 20.00.

Из десяти последних личных встреч в АПЛ «Арсенал» выиграл семь. На счету «МЮ» на этом отрезке лишь две победы и ничьи. В матче первого круга «канониры» добились триумфа со счетом 2:0, благодаря голам защитников Юррьена Тимбера и Вильяма Салиба.