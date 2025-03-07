Клиенты PARI ставят на «Спартак» против «Рубина» в 20-м туре РПЛ

9 марта в матче 20-го тура РПЛ «Рубин» примет московский «Спартак» на своём поле. Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Спартак» фаворитом. Поставить на победу гостей можно за 1.70, что соответствует примерно 56% вероятности. Триумф «Рубина» котируется за 5.10 (около 18%). Ничья оценивается в 3.70 (примерно 26%).

Клиенты PARI уверены в успехе гостей. Примерно 98% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «Спартака».

Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 2.10. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.75. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.03.

В августе «Спартак» выиграл со счётом 1:0. Именно минимальная победа москвичей считается самым вероятным результатом будущей встречи. Этот исход котируется за 6.00. Сразу три результата – ничьи 1:1, 0:0 и победа «Спартака» со счётом 2:0 – оцениваются в 7.50.

Московский «Спартак» — один из лидеров чемпионата России. Красно-белые идут на втором месте с 40 очками в активе, уступая «Зениту» лишь по дополнительным показателям. В первом туре после зимнего перерыва «Спартак» победил «Оренбург» со счётом 2:0. Шансы команды Деяна Станковича завоевать долгожданный титул чемпиона страны оцениваются коэффициентом 3.00. Если клуб финиширует в тройке, сыграет пари за 1.20.

«Рубин» занимает восьмое место в таблице, набрав 26 очков в 19 матчах. Казанская команда одержала семь побед, столько же раз проиграла. «Рубин» в первом матче РПЛ после зимнего перерыва проиграл «Ахмату» со счетом 1:2. Поставить на то, что казанцы опередят всех и выиграют чемпионат в третий раз в истории, можно за

3000.00.