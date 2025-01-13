PARI: «Локомотив» в четвертый раз обыграет СКА в текущем сезоне и упрочит лидерство на Западе

13 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и петербургским СКА. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «железнодорожников». Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.12, что составляет 45% вероятности. Спрогнозировать победу клуба с берегов Невы можно по коэффициенту 3.10 (или 31%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.15 (23%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.65 (58%). Поставить на итоговый успех СКА можно за 2.25 (42%).

Клиенты PARI верят в успех ярославской команды. На победу «Локо» приходится около 81% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 16% сделано в пользу петербуржцев, еще приблизительно 4% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 82% на 18% в пользу «железнодорожников».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.23, в овертайме — за 5.60, по буллитам — за 7.40. Если говорить о ставках на точный счет, наиболее вероятный итоговый исход — ничья 2:2 по коэффициенту 9.50. Заключить пари на сухую победу хозяев площадки можно за 8.00. Если петербуржцы будут уступать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 6.30.

«Локо» и СКА встречались в текущем сезоне четыре раза, и трижды сильнее оказались ярославцы — 2:0, 3:2, 3:2. Один раз взяла верх команда из северной столицы — 4:3 в овертайме. Аналитики PARI считают, что пятое противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.75. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.05.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки ярославской команды. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.77. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов СКА котируется за 2.05.

Самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.20. Котировки на второй период составляют 3.30. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.50.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 200 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий, включив в него ставку на то, что «Локо» забросит минимум две шайбы в матче со СКА, по коэффициенту 1.28. Общий коэффициент экспресса — 2.17.

«Локомотив» одержал 35 побед и потерпел десять поражений в текущем сезоне. «Железнодорожники» лидируют в Западной конференции КХЛ. Статистика СКА скромнее: 25 побед и 18 поражений. Петербуржцы идут на седьмом месте Запада.

Если хоккеисты «Локо» станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 4.00. Ярославцы — фавориты в борьбе за чемпионство. Победа СКА в Кубке котируется за 5.50.