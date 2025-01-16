Блогер Эрик Шоков вместе с CYBERSHOKE стал партнёром BetBoom

Букмекерская компания BetBoom начала сотрудничество с блогером Эриком Шоковым и его брендом CYBERSHOKE. Эрик стал амбассадором BetBoom, в партнёрство также вошли его киберспортивная организация с составами по CS 2 и Standoff 2 и сайт cybershoke.net с серверами для тренировок в Counter-Strike.

«Партнёрство с Эриком — часть стратегии компании по расширению собственного присутствия в комьюнити Counter-Strike. На CYBERSHOKE тренируются не только профессиональные игроки, но и миллионы обычных фанатов CS. Этот проект — лидер в киберспорте, а BetBoom нацелен на сотрудничество с лучшими. Добро пожаловать в команду, Эрик!», — Михаил Артемьев, директор по маркетингу BetBoom.

«Партнерство с BetBoom — большой шаг для меня и всего бренда CYBERSHOKE. Вместе мы реализуем много классных проектов, и мне не терпится показать их публике. Идей много, приступаем к работе», — Эрик Шоков, блогер и владелец CYBERSHOKE.