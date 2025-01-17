Амбассадор BetBoom Евгений Платонов: Дортмунд должен биться за тренера после позора посреди недели

Автор YouTube-канала «Портье Дрогба» и амбассадор BetBoom Евгений Платонов поделился мыслями по поводу предстоящего матча в рамках 18-го тура Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «Боруссией Дортмунд».

«Свежей новости про переход Омара Мармуша в «Манчестер Сити» сейчас больше всех радуется Нури Шахин, тренер Дортмунда, под которым кресло шатается очень сильно. Примерно с той же амплитудой Мармуш шатал немецкую Бундеслигу, но теперь, когда его трансфер в Англию – дело решенное, на матч с «Боруссией» он уже не выйдет. И даже неясно, как «Айнтрахту» теперь забивать, ведь вся игра франкфуртцев была заточена на выдающиеся качества египтянина.

Дортмунд после позора посреди недели, когда «шмели» сгорели аутсайдеру «Хольштайн Килю», должен биться за тренера. Третье поражение подряд точно оставит Шахина без работы, тем более, на пороге уже топчется потенциальный сменщик – Эрик Тен Хаг. Вот и проверим, насколько команде дорог нынешний рулевой. Я думаю, что Шахин, как свой парень, ещё не потерял раздевалку. Победу «Боруссии» с форой (0) можно взять в линии BetBoom за коэффициент 1.93. Это мой выбор».

По мнению клиентов BetBoom «Боруссия» также идет фаворитом с небольшим перевесом. На победу команды Нури Шахина поставили 57% пользователей, тогда как на «Айнтрахт» — 39%.