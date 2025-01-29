PARI: Tundra с dyrachyo — фаворит в матче со Spirit в полуфинале FISSURE PLAYGROUND по Dota 2

29 января на турнире FISSURE PLAYGROUND по Dota 2 будут сыграны полуфиналы верхней сетки. В одном из них сойдутся Team Spirit и Tundra Esports. Победитель противостояния гарантирует себе место в топ-3 турнира, а проигравший упадет в нижнюю сетку. Аналитики букмекерской компании PARI полагают, что у команд примерно равные шансы, однако небольшое преимущество будет на стороне Tundra. Матч в формате best-of-3 стартует в 16:00 по московскому времени.

В групповой стадии Tundra заняла только восьмое место, однако в четвертьфинале обыграла Heroic — лидера предыдущего этапа. На проход состава dyrachyo в финал верхней сетки аналитики дают коэффициент 1.87. Победу Tundra с точным счетом 2:0 можно взять за 3.40. Ставка на европейский клуб с форой по фрагам (-4.5) доступна за 2.35, а с форой (+3.5) — за 1.55. В предыдущей серии Tundra все три карты длились дольше 40 минут. Поставить на то, что в грядущем матче первая первая карта продлится больше 39,5 минут, можно с котировкой 1.75.

Team Spirit после возвращения в состав Yatoro и Collapse в начале января проиграла всего один матч из 12. А в четвертьфинале коллектив обыграл PARIVISION — одного из фаворитов чемпионата. Вероятность триумфа Spirit в грядущем матче оценивается котировкой 1.93. Коэффициент на ростер из СНГ с форой по картам (+1.5) составляет 1.27, а с форой (-1.5) — 3.45. Прошлый матч Spirit оказался достаточно результативным — состав Yatoro за три карты суммарно сделал более 100 фрагов. Ставка на тотал фрагов Spirit больше 58.5 в матче против Tundra составляет 2.00.

Клиенты PARI больше склоняются к успеху Spirit. На победу коллектива из СНГ приходится более 51% от общего объема ставок на исход поединка, на Tundra — чуть менее 49%.

Самая крупная ставка на грядущий матч — 300 000 рублей. Пользователь PARI собрал экспресс, в котором объединил два полуфинальных матча FISSURE PLAYGROUND, поставив на Spirit с форой по картам (+1.5) за 1.28. Общий коэффициент экспресса составил 1.64.

Оба коллектива на данный момент не считаются главными претендентами на победу на FISSURE PLAYGROUND. Вероятность того, что Tundra в итоге выиграет первый трофей в этом сезоне, оценивается котировкой 4.30. Коэффициент на чемпионство Spirit также составляет 4.30.