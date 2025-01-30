Клиент PARI поставил 150 000 рублей на голы в матче «Аякс» — «Галатасарай»

30 января «Аякс» сыграет с «Галатасараем» в восьмом туре общего этапа Лиги Европы. Матч пройдет на стадионе «Амстердам-Арена» и стартует в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что у соперников равные шансы на успех. Ставки на победу «Аякса» принимаются по коэффициенту 2.47, что соответствует 40% вероятности. Заключить пари на триумф «Галатасарая» можно за 2.65, а на ничью — за 3.95. Эти котировки выражают вероятности 36% и 24%.

Клиенты PARI склоняются к победе «аяксидов». 56% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех хозяев поля. 34% сделано на победу «Галатасарая» и 10% — на ничью.

Матчи с участием «Галатасарая» были одними из самых результативных на общем этапе Лиги Европы — только в одном из них было забито меньше трех голов. В завершающем туре аналитики также ждут от соперников результативной игры. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.40, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 3.00. Букмекеры ожидают обмена голами, и предлагают поставить на это за 1.32. Если же каждый коллектив забьет по два и более раза, сыграет ставка за 3.30.

Наиболее вероятным исходом встречи считается ничья со счетом 1:1. Ставки на этот результат принимаются по коэффициенту 9.50.

Один из клиентов PARI поставил 150 000 рублей на то, что команды обменяются голами, включив этот прогноз в экспресс из четырех футбольных матчей. В его купон также вошли матчи «Лион» — «Лудогорец» и «ФКСБ» — «Манчестер Юнайтед», а еще игра «Спартака» с «Краснодаром» в Зимнем Кубке РПЛ. Суммарный коэффициент экспресса составил 4.55.

По итогам семи туров «Галатасарай» набрал 13 очков и разместился на девятой строчке в турнирной таблице. При удачном стечении обстоятельств стамбульцы смогут напрямую выйти в следующий этап. Тем не менее букмекеры сомневаются, что «львы» смогут победить в Лиге Европы в этом сезоне — ставки на такой исход принимаются за 20.00.

Еще меньше аналитики верят в чемпионство «Аякса», которое котируется за 30.00. По итогам минувших матчей амстердамцы набрали лишь десять очков и занимают шестнадцатую строчку в турнирной таблице, имея все шансы остаться без плей-офф.