Клиенты PARI считают, что «Ак Барс» победит «Автомобилист» в КХЛ

10 сентября «Ак Барс» встретится с «Автомобилистом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет на стадионе «Татнефть-Арена» и стартует в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики букмекерской компании PARI считают, что хозяева имеют чуть больше шансов на успех. Поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно по коэффициенту 2.10, что соответствует 45% вероятности. Заключить пари на успех «Автомобилиста» предлагается за 2.85, ничья котируется за 4.40. Вероятности этих исходов составляют примерно 35% и 20%.

Клиенты PARI в основном согласны с такими оценками. 78% от общего объема ставок на исход основного времени приходится на победу хозяев. Еще 17% сделано на победу гостей и 5% на ничью.

Ставки на итоговую победу казанского коллектива с учетом овертайма и буллитов принимаются по коэффициенту 1.70, если же победят екатеринбуржцы, сыграет пари за 2.17. На этом рынке 94% от общего объема ставок приходится на «Ак Барс».

Букмекеры считают, что соперники покажут результативную игру. Так, поставить на тотал больше 4.5 можно по коэффициенту 1.50, а на тотал меньше 4.5 — по коэффициенту 2.50. Если обе команды забросят по две и более шайбы, сыграет ставка за 1.65, по три — за 3.35. Один из клиентов поставил 200 000 рублей на то, что в матче будет заброшено максимум пять шайб, по коэффициенту 1.80.

«Ак Барс» начал сезон с поражения от «Металлурга» (3:4), но затем смог реабилитироваться в матче с «Авангардом» (2:1). Казанцы считаются одними из фаворитов Восточной Конференции. PARI предлагает коэффициент 4.00 на то, что они смогут завершить регулярный чемпионат на первом месте.

«Автомобилист» стартовал в «регулярке» с поражения «Ладе» (3:4) — пока это единственный матч, который успела провести команда Николая Заварухина. Если екатеринбуржцы смогут стать победителями Восточной Конференции, сыграет ставка за 6.00.