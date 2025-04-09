Клиенты PARI уверены в победе «Спартака» над «Акроном» в 25-м туре РПЛ

19 апреля в матче 25-го тура Российской Премьер-лиги «Акрон» примет московский «Спартак» на своём поле. Игра начнется в 14:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Спартак» фаворитом. Поставить на победу гостей можно за 1.60, что соответствует примерно 61% вероятности. Триумф «Акрона» котируется за 5.10 (около 17%). Ничья оценивается в 4.20 (примерно 22%).

Уверены в триумфе москвичей и клиенты букмекерской компании PARI. В общем объеме ставок на исход матча 98% приходится на победу «Спартака».

Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.82. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.98. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.82. Последний раз команды встречались между собой в прошлом месяце в рамках Кубка России. Тогда «Спартак» победил со счётом 3:2. В первом круге РПЛ москвичи разгромили волжан со счетом 4:0.

Самым вероятным исходом матча считается победа красно-белых со счетом 1:0 по коэффициенту 7.50. Успех «Спартака» 2:0 и ничья 1:1 оцениваются в 8.00.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч составляет 150 000 рублей. Один из игроков поставил эту сумму на «Акрон» с форой (+1). В линии вероятность такого исхода оценена котировкой 1.88.

По итогам 24 туров РПЛ «Акрон» занимает девятую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков. Однако тольяттинцы одержали лишь одну победу в последних пяти матчах чемпионата.

«Спартак» идет на третьем месте в таблице, набрав 47 баллов. Красно-белые на пять очков отстают от «Краснодара» и на три от «Зенита». Московский клуб входит в топ-3 претендентов на чемпионство. Поставить на триумф «Спартака» можно по коэффициенту 9.00. Заключить пари на то, что по итогам розыгрыша красно-белые займут первое или второе место, можно за 3.55. Попадание москвичей в топ-3 чемпионата оценивается котировкой 1.55.