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18 июня 10:00ГлавнаяНовости

PARI: «Ювентус» в ожидании «Манчестер Сити» разберется с «Аль-Айном» на клубном ЧМ

Аналитики полагают, что грядущий матч получится результативным
Руслан Ипполитов

19 июня в рамках группового этапа клубного чемпионата мира в квартете G состоится поединок между «Аль-Айном» из Абу-Даби и «Ювентусом». Матч пройдет на стадионе «Ауди Филд» в Вашингтоне и начнется в 04:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников перед игрой и рассказали о ставках клиентов на предстоящее событие.

По оценке букмекеров, «Ювентус» — фаворит предстоящего матча. Поставить на победу итальянского клуба можно с коэффициентом 1.37, что соответствует примерно 70% вероятности. Успех «Аль-Айна» оцениваются котировкой 8.70 (около 11%). Ничейный исход матча доступен за 5.20 (приблизительно 19%).

Клиенты PARI не сомневаются в триумфе итальянцев. На победу «Ювентуса» приходится 99% от общего оборота пари на три исхода встречи, и менее процента — на ничью и успех «Аль-Айна». 

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Аналитики полагают, что грядущий матч получится результативным. Поставить на то, что зрители увидят минимум два гола, можно с коэффициентом 1.25. На три забитых мяча и более аналитики дают коэффициент 1.77. Вероятность того, что команды на двоих забьют минимум четыре гола, оценивается котировкой 2.85. Ставка на исход, при котором клубы обменяются забитыми голами, идет за 2.13. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 1.72

Индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1.5 идет в линии за 1.50. На минимум три мяча от итальянцев можно поставить за 2.50. Коэффициент на хотя бы один гол от «Аль-Айна» составляет 1.95.  

В линии на точный счет матча самым вероятным раскладом, по оценкам аналитиков PARI, является победа «Ювентуса» 2:0 за 6.00. Результативную ничью со счетом 1:1 можно взять за 10.00. Коэффициент на сенсационный успех «Аль-Айна» со счетом 1:0 составляет 21.00

Клубный чемпионат мира проходит в обновленном формате — с 32 участниками, разбитыми на восемь групп. В квартете G компанию «Аль-Айну» и «Ювентусу» составили «Манчестер Сити» и марокканский клуб «Видад». Соревнования продлятся до 13 июля. Призовой фонд турнира составит 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю. Поставить на то, что трофей завоюет «Ювентус», можно с котировкой 40.00. На чемпионство «Аль-Айна» аналитики дают коэффициент 200.00.  

Аналитики считают «Ювентус» вторым по шансам выиграть группу. На то, что «Старая синьора» займут первое место в квартете, можно сделать ставку с коэффициентом 2.95.Шансы эмиратского клуба выйти в плей-офф оценивают за 9.15. При этом сделать ставку на то, что «Аль-Айн» займет первое место в группе, можно за 29.00

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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