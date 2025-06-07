Клиенты PARI уверены в победе Сербии над Албанией в матче отбора на ЧМ-2026

В субботу, 7 июня, в рамках европейского отбора на чемпионат мира по футболу 2026 года сыграют между собой сборные Албании и Сербии. Встреча пройдет на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране и начнется в 21:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд перед матчем и рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

По оценке букмекеров, у сборной Сербии чуть больше шансов на триумф. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.25, что соответствует примерно 43% вероятности. Аналогичная ставка в пользу Албании оценивается котировкой 3.60 (приблизительно 27% вероятности). Ничья в линии идет за 3.20 (около 30%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе Сербии. В общем обороте ставок на предстоящий матч почти 95% приходится на победу гостей.

Согласно прогнозам аналитиков PARI, болельщикам не стоит ждать результативного футбола в предстоящем матче. Так, поставить на то, что в матче будет забито не более двух голов, можно по коэффициенту 1.58. Если же команды сумеют пробить тотал больше 2.5, сыграет ставка за 2.40. Вероятность обмена голами котируется за 2.07, в то время как обратный вариант возможен за 1.75. Особое внимание в матче столь непримиримых соперников можно уделить желтым карточкам. Поставить на то, что команды смогут пробить тотал больше 5.5 «горчичников» можно за 1.85.

Наиболее вероятный вариант в линии на точный счет — безголевая ничья 0:0 за 6.00. Спрогнозировать победу Сербии с минимальным счетом можно по коэффициенту 6.50, аналогичная ставка на Албанию доступна за 8.50. Ничья 1:1 в матче также оценивается котировкой 6.50. В случае сухой победы одной из команд сыграет ставка за 2.25.

Сборные Албании и Сербии наряду с Англией, Латвией и Андоррой являются участниками группы K в европейской квалификации на ЧМ-2026. Албанцы в группе уже успели провести две игры: после поражения от англичан со счетом 0:2 последовала победа над Андоррой (3:0). Всего в последних десяти сыгранных матчах Албания одержала три победы и потерпела пять поражений, еще две встречи удалось свести к ничьей. Сербия, в отличие от своих соперников, матчей в отборе еще не играла. Статистика десяти последних встреч с участием сербов: две победы, шесть ничьих и два поражения.