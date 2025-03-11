Клиенты PARI верят в победу Андреевой над Рыбакиной на Indian Wells Masters

В ночь на 12 марта Мирра Андреева встретится с Еленой Рыбакиной в 1/8 финала Indian Wells Masters. Игра пройдет на корте комплекса «Теннис Гарден» и начнется в 04:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперниц и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что у казахстанской спортсменки чуть больше шансов на успех. Поставить на победу Елены Рыбакиной можно с коэффициентом 1.85, аналогичная ставка на Мирру Андрееву котируется за 2.00. Вероятности этих исходов составляют около 51% и 49%.

Большинство клиентов PARI считает, что матч завершится победой российской спортсменки. 74% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех Андреевой.

Аналитики считают, что соперницы сыграют не менее 22 геймов. Поставить на тотал больше 21.5 можно по коэффициенту 1.70, а на тотал меньше 21.5 — по коэффициенту 2.03.

Наиболее вероятным исходом встречи считается победа Елены Рыбакиной в двух сетах. Ставки на этот результат принимаются по коэффициенту 2.95. Такую же ставку на ее соперницу можно сделать за 3.10. Заключить пари на то, что представительница Казахстана победит со счетом 2:1, можно с коэффициентом 4.40. Если же матч завершится с аналогичным счетом в пользу Андреевой, сыграет коэффициент 4.60.

В линии PARI можно сделать и другие интересные ставки на предстоящую игру. Например, с коэффициентом 2.52 можно заключить пари на то, что в матче будет тай-брейк.

Мирра Андреева дважды встречалась с Еленой Рыбакиной. Их первая встреча состоялась в 2023 году на турнире China Open, тогда более опытная казахстанская спортсменка забрала победу со счетом 2:6, 6:4, 6:1. Во второй раз россиянка встретилась с Рыбакиной в феврале 2025 года в полуфинале турнире Dubai Open. В этом матче Андреева оказалась сильнее, победив со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

Стоит отметить, что Мирра Андреева считается главной претенденткой на победу в Indian Wells Masters после Арины Соболенко (3.00) и Иги Швентек (3.60). Ставки на ее триумф принимаются по коэффициенту 8.00. Если же победительницей турнира станет Елена Рыбакина, сыграет ставка за 11.00.