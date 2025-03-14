Клиенты PARI ставят на Мирру Андрееву в полуфинальном матче с Игой Швентек в Индиан-Уэллсе

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15 марта россиянка Мирра Андреева и польская теннисистка Ига Швентек сыграют в матче 1/2 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. Начало встречи запланировано на 02:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы теннисисток в предстоящей встрече.
Букмекеры оценивают чуть выше шансы польской теннисистки. Поставить на победу второй ракетки мира Швентек можно по коэффициенту 1.62, что соответствует примерно 60% вероятности. Шансы Андреевой добиться триумфа оцениваются котировкой 2.40 (около 40%).
Клиенты PARI склоняются к победе Андреевой. Около 56% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех представительницы России. Примерно 44% сделано на триумф Швентек.
Ставка на Игу с форой (-1.5) по сетам доступна за 2.45, а на успех второй сеяной хотя бы в одной партии можно поставить с коэффициентом 1.26. Вероятность того, что Мирра Андреева не отдаст сопернику ни сета, оценивается котировкой 3.90. Поставить на то, что россиянка выиграет как минимум одну партию, можно за 1.55.
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На тай-брейк в матче можно сделать ставку с коэффициентом 3.45. Вероятность того, что теннисистки обменяются выигранными сетами, оценили в 2.35.
Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей на победу Андреевой по котировке 2.30.
Мирра Андреева после победы на турнире в Дубае продолжает беспроигрышную серию. Она одержала победы в 10 матчах подряд и стала самой юной полуфиналисткой турнира в Индиан-Уэллсе со времен Марии Шараповой. В США она обыграла Варвару Грачеву, Клару Таусон, Елену Рыбакину и Элину Свитолину, не отдав соперницам ни сета. Сделать ставку на итоговый триумф россиянки можно с коэффициентом 4.70.
Ига Швентек на пути к полуфиналу обыграла Каролин Гарсию, Даяну Ястремскую, Каролину Мухову и Чжэн Циньвэнь и также не позволила себя обыграть ни в одном из сетов. Сделать ставку на ее чемпионство в Индиан-Уэллсе можно с котировкой 2.45.
Швентек и Андреева встречались дважды. В 2024 году в четвертьфинале турнира в Цинциннати победу в трех сетах одержала польская теннисистка — 4:6, 6:3, 7:5. Андреевой удалось взять реванш совсем недавно, на турнире в Дубае — 6:3, 6:3.
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