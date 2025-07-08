Клиенты PARI ставят на Анисимову против Павлюченковой на Уимблдоне

8 июля Анастасия Павлюченкова сыграет с Амандой Анисимовой в рамках 1/4 финала Уимблдонского турнира. Матч пройдет на корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперниц и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фавориткой Аманду Анисимову. Ставки на победу американской спортсменки принимаются по коэффициенту 1.43, что соответствует 65% вероятности. Заключить пари на успех Анастасии Павлюченковой можно за 2.95. Таким образом, вероятность выхода россиянки в полуфинал составляет примерно 35%.

Клиенты PARI также считают, что выиграет американка. 82% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу Анисимовой. Тем не менее самая крупная ставка сделана на Павлюченкову — один из клиентов поставил на ее победу 87 109 рублей с коэффициентом 2.87.

По оценкам аналитиков, спортсменки сыграют как минимум 22 гейма. Поставить на тотал больше 21.5 можно с коэффициентом 1.83, а на тотал меньше 21.5 — с коэффициентом 1.98.

Аманда Анисимова уже трижды побеждала Павлюченкову, завершив два матча против россиянки в двух сетах. Букмекеры считают, что предстоящая игра также будет быстрой — наиболее вероятным исходом встречи считается победа американки со счетом 2:0 по коэффициенту 2.10. Если же она победит в трех сетах, сыграет ставка за 3.80. Вероятность триумфа Павлюченковой в двух сетах оценивается коэффициентом 5.00.

Аманда Анисимова вышла в четвертьфинал, победив Юлию Путинцеву (6:0, 6:0), Ренату Сарасуа (6:4, 6:3), Далму Галфи (6:3, 5:7, 6:3) и Линду Носкову (6:2, 5:7, 6:4). Учитывая столь уверенное выступление, аналитики PARI считают, что у американки есть небольшой шанс взять свой первый титул на турнире Большого шлема, и предлагают поставить на это за 13.00.

Для сравнения, аналогичная ставка на Анастасию Павлюченкову котируется за 38.00. Ранее россиянка победила Айлу Томлянович (4:6, 6:3, 6:2), Эшлин Крюгер (7:6(4), 6:4), Наоми Осаку (3:6, 6:4, 6:4) и Сонай Картал (7:6(3), 6:4).