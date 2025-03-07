500 000 фрибетов к UFC 313 от BetBoom

Российской боец, Магомед Анкалаев на UFC 313 будет противостоять действующему чемпиону в полутяжелом весе Алексу Перейре, у которого зафиксирован самый сильный удар в ростере. Это будет долгожданный шанс для российского спортсмена получить чемпионский титул. Ожидается грандиозное противостояние бразильской школы кикбоксинга с боевым самбо, черный пояс джиу-джитсу против мастера спорта по самбо.

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