Клиент PARI сделал три ставки на победу «Реала» над «Арсеналом» на сумму более 3 000 000 рублей

8 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» примет «Реал». Встреча состоится на стадионе «канониров» в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил соперников перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

В день игры в столице Англии букмекеры не считают явным фаворитом ни одну из команд, но отдают чуть больше предпочтений хозяевам. На победу «Арсенала» можно сделать ставку по коэффициенту 2.20, что соответствует примерно 45% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 3.45 (около 28%). Шансы «Реала» на гостевой триумф котируются за 3.55 (приблизительно 27%).

По оценкам аналитиков PARI, фаворитом двухматчевого противостояния можно считать «Реал». На выход испанского клуба в полуфинал установлен коэффициент 1.67 (примерно 57%). Котировки на проход «Арсенала» в следующую стадию составляют 2.20 (чуть более 43%).

Клиенты PARI сделали выбор в пользу «Реала». Примерно 73% от общего оборота ставок на исход сегодняшней встречи приходится на победу испанской команды. Еще 21% от всего оборота сделано на триумф «Арсенала», а 6% — на ничью. В общем объеме ставок на исход противостояния соотношение 87% на 13% в пользу «Королевского клуба».

По оценкам аналитиков PARI, команды Микеля Артеты и Карло Анчелотти способны забить на двоих от двух до трех мячей. Котировки на тотал больше 2.5 по голам составляют 1.92. Противоположный вариант (не более двух мячей на двоих) доступен за 1.90. Вероятность обмена голами котируется за 1.75. Спрогнозировать обратный исход можно за 2.10. Самый ожидаемый счет матча — ничья 1:1 за 7.00.

Клиентам PARI также доступны ставки на индивидуальные достижения игроков в этом матче. Эксперты считают, что лучшие шансы отличиться у Килиана Мбаппе и Букайо Сака. Ставки на их голы принимаются за 2.75 и 3.80 соответственно.

Три самые крупные ставки на предстоящий матч сделал один и тот же клиент PARI, уверенный в победе «Реала». Игрок поставил 1 484 747 рублей на триумф испанцев в Лондоне по коэффициенту 3.40, а затем еще дважды по 800 000 рублей на тот же исход за 3.35. В случае успеха чистый выигрыш клиента PARI превысит 10 000 000 рублей.

«Реал» — 15-кратный и действующий победитель Лиги чемпионов. «Арсенал» никогда не выигрывал этот турнир, но второй год подряд играет в четвертьфинале. Высшее достижение «канониров» в ЛЧ — выход в финал в 2006-м. На пути к тому успеху они прошли «Реал» в 1/8 финала (0:0 дома, 1:0 в гостях). Это было единственное пересечение этих клубов в еврокубках.

Главными фаворитами ЛЧ в сезоне-2024/25 считаются «Барселона» и «ПСЖ». Котировки на победу испанского и французского клубов составляют 4.20. Спрогнозировать триумф «Реала» можно за 4.50, «Арсенала» — за 7.00.