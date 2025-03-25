Клиенты PARI: у Аргентины больше шансов на победу в матче с Бразилией в отборе ЧМ-2026

В ночь на среду, 26 марта, в 14-м туре квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке сборная Аргентины примет команду Бразилии. Матч состоится на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе и начнется в 03:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников на победу в предстоящей встрече.

В преддверии игры букмекеры не считают ни одного из соперников фаворитом, но отдают небольшое предпочтение Аргентине. На триумф действующих чемпионов мира можно поставить по коэффициенту 2.45, что соответствует примерно 40% вероятности. Котировки на ничью в линии PARI составляют 2.95 (около 33%). Шансы Бразилии на успех оценены коэффициентом 3.55 (приблизительно 27%).

Клиенты PARI склоняются к успеху Аргентины. На успех хозяев приходится около 48% от общего оборота ставок на исход игры. Еще 40% сделано на триумф Бразилии, а 12% — на ничью.

Букмекеры не ждут результативной игры от команд Лионеля Скалони и Доривала Жуниора. Поставить на то, что будет забито как минимум три мяча, можно с коэффициентом 2.75. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1.45.

С высокой долей вероятности как минимум одному из соперников удастся удержать свои ворота на замке. Поставить на это событие можно за 1.60. Если обе команды поразят ворота друг друга, сыграет коэффициент 2.35. В последних десяти встречах Аргентины и Бразилии, включая товарищеские матчи, ставки ТМ 2.5 и «обе забьют: нет» сыграли по девять раз.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятные варианты на этом рынке — ничья 0:0 и победа Аргентины 1:0 за 5.50. На то, что счет в матче откроют хозяева, можно поставить за 1.95, аналогичная ставка на гостей доступна за 2.40. Вероятность сухой победы любой из команд оценена котировкой 2.18.

Из игроков с наибольшей долей вероятности смогут отличиться аргентинец Хулиан Альварес и бразилец Винисиус. Пари на точные удары в их исполнении будут рассчитано за 3.30 и 4.00 соответственно.

Сборная Аргентины занимает первое место в турнирной таблице южноамериканского отбора с 28 очками. Бразилия идет третьей с 21 баллом. Всего в турнире участвуют 10 команд. По итогам 18 туров квалификации шесть лучших сборных отправятся на ЧМ-2026 напрямую, а седьмая поборется за путевку в Северную Америку в межконтинентальных стыковых матчах.

Аргентина и Бразилия уже встречались в отборе ЧМ-2026. Их матч в Рио-де-Жанейро в ноябре 2024 года завершился победой гостей со счетом 1:0. Триумф Аргентине обеспечил гол защитника Николаса Отаменди.