Клиент PARI поставил более 150 000 рублей на победу «Астон Виллы» над «Болоньей» в первом туре Лиги Европы

25 сентября в стартовом туре общего этапа Лиги Европы «Астон Вилла» примет «Болонью». Встреча состоится на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

В день игры букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» можно по коэффициенту 1.80, что соответствует примерно 54% вероятности. Шансы на успех «Болоньи» оцениваются котировкой 4.80 (около 20%). Ничья в линии идет за 3.65 (приблизительно 26%).

Клиенты PARI также сделали выбор в пользу «Астон Виллы». На победу хозяев приходится примерно 94% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи. Еще 4% от всего объема ставок сделано на победу «Болоньи», а 2% — на ничью.

В Бирмингеме ожидается «низовой» футбол. По оценкам аналитиков PARI, команды Унаи Эмери и Винченцо Итальяно забьют на двоих не более двух мячей. Это событие оценивается коэффициентом 1.75. Если же соперники пробьют тотал больше 2.5 по голам, сыграет ставка за 2.10.

Вероятность обмена голами котируется за 2.00, тогда как противоположный вариант доступен за 1.80. Надежду на то, что футболисты «Виллы» смогут пробить ИТ больше 1.5 голов, можно подкрепить ставкой по коэффициенту 2.00. Если «Болонья» сможет забить хотя бы один мяч, сыграет ставка за 1.67.

Наиболее вероятный результат на рынке «точный счет» — 1:0 в пользу хозяев за 6.50. На ничьи 0:0 и 1:1 установлен одинаковый коэффициент 7.50. С наибольшей вероятностью отличиться в этом матче сможет форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс (2.50). Следом идут его партнеры по команде Морган Роджерс, Харви Эллиотт и Дониелл Мален — на гол каждого из них установлен одинаковый коэффициент 4.00.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на матч в Бирмингеме — 153 998 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий, включив в него ставку на победу «Астон Виллы» за 1.83. Общий коэффициент экспресса составляет 4.80. В случае успеха чистый выигрыш по этой ставке превысит 585 000 рублей.

«Астон Вилла» и «Болонья» встречались между собой почти год назад в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Тогда сильнее оказались футболисты английского клуба, одержавшие победу со счетом 2:0.

В сезоне-2025/26 «Астон Вилла» считается одним из фаворитов общего этапа Лиги Европы, итоги которого можно спрогнозировать в линии PARI. В частности, поставить на то, что бирмингемский клуб завершит розыгрыш на первом месте, можно по коэффициенту 5.50. Если же «Вилла» попадет в восьмерку сильнейших, сыграет ставка за 1.48. В случае с «Болоньей» попадание в топ-8 оценивается котировкой 2.23, тогда как на первое место по итогам общего этапа установлен коэффициент 11.50.