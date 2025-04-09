Клиент PARI поставил 750 000 рублей на «Атлетик» в ответном матче с «Рейнджерс»

17 апреля «Атлетик» из Бильбао примет «Рейнджерс» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Соперники встретятся на стадионе «Сан Мамес», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что родные стены помогут баскам добиться успеха. Ставки на победу «Атлетика» принимаются по коэффициенту 1.40, что соответствует 68% вероятности. Поставить на триумф «Рейнджерс» можно за 8.50, очередная ничья идет за 5.00. Вероятности этих исходов составляют примерно 12% и 20%.

Клиенты PARI в основном согласны с оценками букмекеров. 97% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «Атлетика». Один из игроков поставил 743 960 рублей на успех басков по коэффициенту 1.38 в составе экспресса из пяти футбольных матчей. В его купон также вошли другие четвертьфинальные матчи Лиги Европы, а также встреча «Ягеллонии» с «Бетисом» в Лиге Конференций. Суммарный коэффициент экспресса составил 7.40. Если все ставки сыграют, игрок получит выплату в размере более 5 550 000 рублей.

По оценкам аналитиков, подопечные Эрнесто Вальверде почти наверняка выйдут в полуфинал — ставки на это принимаются по коэффициенту 1.16. Если же серия завершится в пользу «Рейнджерс», сыграет ставка за 5.50. 93% от всего оборота пари на этом рынке приходятся на проход басков.

Несмотря на то, что в первом матче команды сыграли «по нулям», букмекеры ждут не менее трех голов в предстоящей встрече. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.70, тотал меньше 2.5 идет за 2.20. Заключить пари на то, что в матче забьют обе команды, можно по котировке 2.00. Если же отличится только «Атлетик», сыграет коэффициент 2.30.

Наиболее вероятным исходом встречи считается победа басков со счетом 2:0. Ставки на этот исход принимаются по коэффициенту 6.50.

«Атлетик» считается главным фаворитом Лиги Европы на данный момент. Ставки на чемпионство красно-белых принимаются по коэффициенту 3.80. «Рейнджерс» же, напротив, выступают основным аутсайдером турнира. Заключить пари на то, что они выиграют Лигу Европы, можно по коэффициенту 25.00.