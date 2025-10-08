PARI: Aurora выбьет FaZe Clan из ESL Pro League Season 22 по CS2

8 октября завершится групповой этап турнира ESL Pro League Season 22 по CS2. Последнюю путевку в плей-офф разыграют Aurora и FaZe Clan. Серия в формате best-of-3 стартует в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

Аналитики считают фаворитом матча турецкий состав. Поставить на победу Aurora можно с котировкой 1.72. Пари на точный счет 2:0 в пользу Aurora доступно за 3.00. Последний очный поединок c FaZe завершился победой турков со счетом 2:1. На аналогичный результат в грядущем матче можно поставить с котировкой 3.30. Коэффициент на Aurora с форой по раундам (-2.5) составляет 1.90, а с форой (-5.5) — 2.38. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.85. Такой же коэффициент идет и на противоположный результат.

FaZe выиграла два последних матча в группе, выбив Astralis и Inner Circle Esports. Поставить на то, что состав karrigan пройдет в плей-офф, можно с котировкой 2.10. Коэффициент на FaZe с форой по картам (+1.5) составляет 1.30, а с форой (-1.5) — 3.80. Индивидуальный тотал FaZe по раундам больше 26.5 доступен за 2.05.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 126 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из трех матчей ESL Pro League Season 22, включив в него пари на победу Aurora за 1.72. Общий коэффициент экспресса составил 8.40.

ESL Pro League Season 22 проходит с 28 сентября по 12 октября в Стокгольме, Швеция. Во втором этапе чемпионата участвуют 16 команд — восемь лучших пройдут в плей-офф ивента. Коллективы сражаются за призовой фонд в размере $1 млн. Поставить на чемпионство Aurora можно с котировкой 20.00. Вероятность того, что трофей заберет FaZe, оценивается коэффициентом 25.00.