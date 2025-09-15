Ведомости
PARI: FURIA обыграет Aurora и пройдет в плей-офф FISSURE Playground #2 по CS2

Победитель сразу пройдет в плей-офф, но и проигравший не вылетит
Валентин Васильев

15 сентября пройдут матчи третьего круга группового этапа FISSURE Playground #2 по CS2. В одном из них встретятся Aurora и FURIA Esports. Серия в формате best-of-3 стартует в 21:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

У FURIA, по оценкам аналитиков, будет больше шансов на успех в этом поединке. На победу бразильского клуба можно поставить с коэффициентом 1.75. В предыдущих турах FURIA обыграла Team Liquid и одного из главных фаворитов турнира — G2. Поставить на победу FURIA с точным счетом 2:0 можно с котировкой 3.20. Коэффициент на бразильцев с форой по раундам (+2.5) составляет 1.52, а с форой (-5.5) — 2.45. На три карты в серии аналитики дают котировку 1.85. Аналогичный коэффициент 1.85 идет и на обратный исход. 

Aurora в предыдущих матчах победила Astralis и TYLOO. На успех турецкого коллектива в грядущем поединке аналитики дают котировку 2.08. Коэффициент на Aurora с форой по картам (+1.5) составляет 1.30, а с форой (-1.5) — 3.70. Ставка на индивидуальный тотал Aurora по раундам больше 27.5 доступна за 2.10

Клиенты PARI также склоняются в сторону бразильского клуба. На победу FURIA приходится около 76% от общего оборота пари на исход встречи, а на успех FaZe —  24%.

FISSURE Playground #2 проходит с 12 по 21 сентября в Белграде, Сербия. На турнире выступают 16 команд, которые сражаются за призовой фонд в размере $500 тыс. Победитель матча Aurora и FURIA Esports сразу пройдет в плей-офф, а у проигравшего будут на это еще две попытки в следующих турах. 

