17 октября

PARI: Aurora — фаворит в матче с Liquid на BLAST Slam IV по Dota 2

Liquid занимает предпоследнее место в таблице
Валентин Васильев

17 октября пройдет четвертый игровой день группового этапа BLAST Slam IV по Dota 2. В одном из матчей сойдутся Team Liquid и Aurora. Серия в формате best-of-1 начнется в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

Аналитики считают, что преимущество будет на стороне Aurora, которая после неудачного старта выиграла уже три матча подряд. Поставить на победу коллектива Nightfall можно с котировкой 1.80. Коэффициент на Aurora с форой по фрагам (+1.5) составляет 1.70, а с форой (-5.5) — 2.10. Индивидуальный тотал фрагов Aurora больше 26.5 можно взять за 1.87. Вероятность того, что в матче суммарно будет более 50.5 фрагов, оценивается котировкой 1.83

Liquid сейчас занимает предпоследнее место в турнирной таблице — у коллектива только две победы в семи играх. На успех состава Nisha в грядущем поединке аналитики дают коэффициент 2.00. Тотал фрагов Liquid больше 24.5 доступен за 1.90. Вероятность того, что матч продлится больше 43 минут, оценивается котировкой 2.35. Исход, при котором обе команды разрушат барак, идет за 5.60

Клиенты PARI, наоборот, чуть больше верят в Liquid. На победу состава Nisha приходится 52% от общего оборота пари на исход матча. 

BLAST Slam IV проходит с 14 октября по 9 ноября. Чемпионат разделен на два этапа: в октябре будет проведена групповая стадия, а в ноябре — плей-офф, который состоится в Сингапуре. В турнире участвуют 12 команд, которые разыграют призовой фонд в размере $1 млн.

