Клиенты PARI: «Металлург» переиграет «Автомобилист» в КХЛ

28 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между екатеринбуржским «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают, что в предстоящем матче не будет фаворита. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.55, что составляет 38% вероятности. Спрогнозировать победу «Магнитки» также можно по коэффициенту 2.55 (или 38%). Ничейный исход в линии PARI идет за 3.95 (24%). Победа «Автомобилиста» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.90 (50%). Поставить на итоговый успех «Металлурга» также можно за 1.90 (35%).

Клиенты PARI верят в победу гостей. На успех «Магнитки» приходится около 55% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 38% сделано на триумф «Автомобилиста», еще примерно 7% — на ничью. На рынке победы с учетом вероятных овертайма и серии буллитов соотношение 67% на 33% в пользу «Металлурга».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25, в овертайме — за 5.50, по буллитам — за 7.30. Если говорить о ставках на точный счет, наиболее вероятный итоговый исход — ничья 2:2 по коэффициенту 10.00. Заключить пари на сухую победу хозяев площадки можно за 9.00. Если «Магнитка» будет проигрывать по ходу матча и победит, сыграет ставка за 5.60.

«Автомобилист» и «Металлург» встречались в текущем сезоне один раз, и тогда сильнее оказалась «Магнитка» — 4:2. Аналитики PARI считают, что второе противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ получится результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.60. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.25.

При этом самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.05. Котировки на второй период — 3.30. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.70.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 150 363 рубля. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 2.60 и включил в него пари на то, что «Металлург» забросит более двух шайб. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.45.

«Металлург» одержал 22 победы и потерпел 17 поражений в текущем сезоне. «Магнитка» идет на пятом месте в Восточной конференции. Статистика «Автомобилиста» схожа: 21 победа при 16 поражениях. Команда из Екатеринбурга — четвертая на Востоке.

Если хоккеисты «Автомобилиста» станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 15.00. Победа «Металлурга» в Кубке котируется за 20.00. Вероятность того, что екатеринбуржцы станут лучшим клубом Восточной конференции, оценили в 7.50. Победа «Магнитки» на Востоке котируется за 8.00.