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13 апреля 9:39ГлавнаяНовости

Кубок Гагарина, матч Автомобилист — Металлург, 13 апреля: дата и время, где смотреть, прямая трансляция

Магнитогорцы в случае победы выйдут в финал
Руслан Ипполитов

В субботу, 13 апреля, продолжится плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В рамках последней незавершенной полуфинальной серии екатеринбургский «Автомобилист» примет магнитогорский «Металлург». Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

Пройдет игра на льду КРК «Уралец». Приобрести билеты можно в кассах или на официальном сайте екатеринбуржцев.

После пяти матчей впереди в серии «Металлург» - 3-2. Сначала команды по разу победили дома и на выезде, а затем магнитогорцы еще раз выиграли на домашнем льду. 

В регулярном чемпионате команды пересеклись четырежды. «Металлург» выиграл обе встречи дома (4:2, 2:1 Б), а также одну выездную (4:0). «Автомобилист» однажды победил на своем льду (3:2 ОТ). По итогам регулярного чемпионата в Восточной конференции магнитогорцы стали лучшими, а екатеринбуржцы заняли пятое место.

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В розыгрыше Кубка Гагарина ранее «Автомобилист» выбил прошлогоднего финалиста казанский «Ак Барс» (4-1) и санкт-петербургский СКА (4-1). «Металлург» прошел хабаровский «Амур» (4-2) и московский «Спартак» (4-2).

Прямая трансляция игры в Екатеринбурге будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ» (начало эфира - 13:45 мск), тематических «KHL» и «KHL PRIME», на «Кинопоиске» при наличии подписки «Плюс», на сервисе «Okko» и на ресурсах букмекерской компании «Фонбет» - титульного партнера КХЛ.

Букмекеры дают высокие коэффициенты на все три исхода основного времени. В компании PARI можно поставить на победу «Автомобилиста» с котировкой 2,65, на ничью - за 4,20, на выигрыш «Металлурга» - за 2,44.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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