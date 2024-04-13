Кубок Гагарина, матч Автомобилист — Металлург, 13 апреля: дата и время, где смотреть, прямая трансляция

В субботу, 13 апреля, продолжится плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В рамках последней незавершенной полуфинальной серии екатеринбургский «Автомобилист» примет магнитогорский «Металлург». Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

Пройдет игра на льду КРК «Уралец». Приобрести билеты можно в кассах или на официальном сайте екатеринбуржцев.

После пяти матчей впереди в серии «Металлург» - 3-2. Сначала команды по разу победили дома и на выезде, а затем магнитогорцы еще раз выиграли на домашнем льду.

В регулярном чемпионате команды пересеклись четырежды. «Металлург» выиграл обе встречи дома (4:2, 2:1 Б), а также одну выездную (4:0). «Автомобилист» однажды победил на своем льду (3:2 ОТ). По итогам регулярного чемпионата в Восточной конференции магнитогорцы стали лучшими, а екатеринбуржцы заняли пятое место.

В розыгрыше Кубка Гагарина ранее «Автомобилист» выбил прошлогоднего финалиста казанский «Ак Барс» (4-1) и санкт-петербургский СКА (4-1). «Металлург» прошел хабаровский «Амур» (4-2) и московский «Спартак» (4-2).

Прямая трансляция игры в Екатеринбурге будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ» (начало эфира - 13:45 мск), тематических «KHL» и «KHL PRIME», на «Кинопоиске» при наличии подписки «Плюс», на сервисе «Okko» и на ресурсах букмекерской компании «Фонбет» - титульного партнера КХЛ.

Букмекеры дают высокие коэффициенты на все три исхода основного времени. В компании PARI можно поставить на победу «Автомобилиста» с котировкой 2,65, на ничью - за 4,20, на выигрыш «Металлурга» - за 2,44.