Клиент PARI поставил 800 000 рублей на матч «Барселоны» и «Аталанты» в Лиге чемпионов

29 января в матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» примет «Аталанту». Встреча состоится на Олимпийском стадионе в столице Каталонии и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компании PARI проанализировала шансы испанского и итальянского топ-клубов и изучила ставки клиентов на сегодняшний матч.

В день игры букмекеры считают фаворитом «Барселону». Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.80, что соответствует примерно 53% вероятности. Победа «Аталанты» в линии PARI идет за 4.20 (около 24%). Котировки на ничью составляют 4.25 (приблизительно 23%).

Клиенты PARI сделали выбор в пользу фаворита. На победу «Барсы» приходится около 98% от общего оборота пари на исход встречи.

Эксперты ждут от команд Ханса-Дитера Флика и Джан Пьеро Гасперини результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, соперникам по силам забить как минимум четыре мяча на двоих. Это событие оценивается коэффициентом 1.87. Обратный вариант (не более трех мячей на двоих) котируется за 1.98.

Взять тотал больше 2.5 по голам можно за 1.35, а обмен голами — за 1.30. Стоит отметить, что на дистанции из десяти последних матчей с участием «Барсы» и «Аталанты» во всех турнирах ставка на ТБ 2.5 заходила семь и пять раз соответственно, на обмен голами — семь и шесть раз соответственно.

Наиболее вероятным результатом игры считается ничья 1:1 за 9.50. С наибольшей долей вероятности отличиться в этом матче смогут форварды хозяев Роберт Левандовски и Рафинья. Ставки на точные удары в их исполнении принимаются за 1.85 и 2.40 соответственно.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на сегодняшний матч — 800 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий, включив в него ставку на ТБ 2.5 по голам в матче «Барсы» и «Аталанты» за 1.43. Общий коэффициент в купоне — 3.96. В случае «доезда» экспресса чистый выигрыш по этому пари составит 2 368 000 рублей.

В турнирной таблице обновленной Лиги чемпионов перед заключительным туром «Барса» идет на втором месте с 18 очками, «Аталанта» — седьмая с 14 баллами. Оба клуба находятся в зоне плей-офф, что позволяет им выйти напрямую в 1/8 финала, минуя отборочный раунд. На прошлой неделе команды добились впечатляющих побед в ЛЧ, забив по пять мячей. «Барса», обыграла «Бенфику» 5:4, уступая по ходу встречи 2:4, а «Аталанта» разгромила «Штурм» (5:0). В национальных чемпионатах команды идут на третьих местах. В очном матче сегодняшние соперники встречаются впервые.

По оценкам аналитиков PARI, главным претендентом на победу в Лиге чемпионов считается «Ливерпуль», выигравший семь из семи матчей на общем этапе. Коэффициент на итоговый триумф англичан равен 5.00. Следом идут «Барса», «Арсенал» и мадридский «Реал» — шансы каждой из этих команд котируются за 7.00. «Аталанта» входит в топ-10 фаворитов турнира — котировки на победу действующего победителя Лиги Европы составляют 25.00.