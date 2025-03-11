Клиент PARI поставил 700 000 рублей на «Барселону» в ответном матче с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

11 марта «Барселона» и «Бенфика» проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне, начало запланировано на 20:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

Несмотря на то, что первый матч получился довольно равным, аналитики PARI полагают, что на своем поле сине-гранатовые покажут более уверенную игру. «Барселона» считается фаворитом с коэффициентом 1.44, что соответствует 67% вероятности. Поставить на успех «Бенфики» можно за 6.90, ничья идет за 5.20. Вероятности этих исходов составляют примерно 14% и 19%.

Практически все клиенты PARI считают, что выиграет «Барселона». 96% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу каталонского коллектива. Один из клиентов поставил 697 300 рублей на успех хозяев в основное время с коэффициентом 1.44. Если ставка сыграет, выплата игроку составит 1 004 112 рублей.

После победы сине-гранатовых в первом матче букмекеры почти не сомневаются в их проходе в четвертьфинал — ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 1.05. Если же «Бенфика» сможет сотворить сенсацию, сыграет ставка за 10.00. Что касается распределения пари на выход в следующий этап, то здесь 97% от всего оборота ставок рынка сделано на каталонцев.

По оценкам аналитиков, ответный матч должен получиться более результативным, чем первый. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.35, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 3.20. При этом букмекеры считают, что в предстоящей игре отличатся обе команды, и предлагают поставить на это за 1.55. Если же оба коллектива забьют по два и более раза, сыграет ставка за 4.15.

Наиболее вероятным результатом встречи считается победа «Барселоны» со счетом 2:1. Поставить на этот результат можно с коэффициентом 9.50.

Самыми результативными игроками «Барселоны» в текущем сезоне Лиги чемпионов являются Роберт Левандовски и Рафинья, забившие по девять голов. PARI предлагает коэффициент 1.85 на то, что польский форвард сможет огорчить «орлов» в этот вечер. Если же голом отметится бразилец, сыграет коэффициент 2.10.

Первый матч «Барселоны» с «Бенфикой» состоялся 5 марта и завершился победой каталонцев со счетом 1:0. После этого «Барселона» стала главным претендентом на победу в Лиге чемпионов — коэффициент на триумф подопечных Ханса-Дитера Флика снизился с 4.70 до 4.50. Тем временем ставки на чемпионство «Бенфики» принимаются за 150.00.