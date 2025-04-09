PARI: «Бавария» — фаворит матча Бундеслиги против «Боруссии» Д

12 апреля «Бавария» и дортмундская «Боруссия» встретятся в матче 29-го тура Бундеслиги. Поединок пройдет в Мюнхене и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитами хозяев поля. Коэффициент на успех «Баварии» — 1.42, что соответствует примерно 67% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Боруссия», можно за 6.50 (около 15%). Ничья котируется за 5.20 (приблизительно 17%).

Клиенты PARI склоняются к победе хозяев поля. На успех «Баварии» приходится примерно 55% от общего объема ставок на исход игры. Около 44% сделано на «Боруссию», еще приблизительно 1% — на ничью.

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.40. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.90.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Бавария», и «Боруссия», сыграет коэффициент 1.60. Обратный исход идет за 2.30. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.40.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа баварцев 2:1 за 9.00. На то, что счет в матче откроет команда Венсана Компани, можно поставить за 1.40. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении гостей составляют 3.05.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 4.09 и включил в него пари на то, что в матче будет как минимум три забитых мяча (ТБ 2.5). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.40.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 68 очков. Подопечные Венсана Компани опережают идущий вторым «Байер» на шесть очков. Мюнхенцы в середине недели проиграли домашний матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Интеру». Вероятность чемпионства баварцев на внутренней арене оценили котировкой 1.02.

«Боруссия» в Лиге чемпионов также уступила — «Барселоне» на выезде 0:4. В чемпионате Германии «шмели» идут на восьмой позиции, набрав 41 очко. Поставить на то, что дортмундцы в этом сезоне финишируют в четверке сильнейших, можно за 6.50.

В матче первого круга в Дортмунде сыграли вничью — 1:1. Голы забили Джейми Гиттенс и Джамал Мусиала.