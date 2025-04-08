Клиент PARI поставил более 4 000 000 рублей на «Баварию» против «Интера» в ¼ финала Лиги чемпионов

8 апреля пройдут первые четвертьфинальные поединки Лиги чемпионов. В одном из них зрителей ожидает противостояние «Баварии» и «Интера». Первая встреча команд состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил соперников перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий поединок.

В день матча букмекеры считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Баварии» можно с котировкой 2.02, что соответствует примерно 48% вероятности. Успех гостей оценивается коэффициентом 3.95 (около 25%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.60 (порядка 27%).

Клиенты PARI также уверены в успехе немецкого клуба. На победу «Баварии» приходится около 92% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи, еще 3% — на ничью, а 5% — на успех «Интера». Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 4 078 000 рублей на победу «Баварии» по коэффициенту 2.00.

На проход «Баварии» в следующий этап по итогам двух матчей аналитики дают коэффициент 1.70 (около 56%). Котировка на выход «Интера» в полуфинал составляет 2.15 (примерно 44%). В общем объеме ставок на исход противостояния соотношение 68% на 32% в пользу подопечных Венсана Компани.

Аналитики полагают, что матч получится достаточно результативным. Вероятность того, что «Бавария» и «Интер» на двоих забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.25. На тотал голов больше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.85. Ставка на сразу четыре забитых мяча доступна за 3.05. Котировка на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.75. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 2.10.

«Интер» остается самой надежной командой Лиги чемпионов — в текущем розыгрыше турнира подопечные Симоне Индзаги пропустили только два гола. Вероятность того, что итальянцы сохранят свои ворота в неприкосновенности, оценивается котировкой 4.90. При этом «Бавария» — одна из самых результативных команд на турнире. В 1/8 финала коллектив Венсана Компани забил суммарно пять мячей в ворота соперника, а всего в текущем розыгрыше ЛЧ — 28 голов. Коэффициент на индивидуальный тотал «Баварии» больше 1.5 составляет 1.88, а тотал больше 2.5 — 3.85.

Нападающий немецкого клуба Харри Кейн входит в тройку лучших бомбардиров этого розыгрыша ЛЧ с десятью забитыми мячами. Поставить на то, что он отличится в грядущем матче, можно с котировкой 2.30. Ставка на хотя бы один гол от «Интера» доступна за 1.45. Взять минимум два мяча в исполнении итальянцев можно с коэффициентом 3.05.

Наиболее вероятным результатом игры считается результативная ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 7.50. Победу хозяев со счетом 2:1 можно взять за 8.50. Коэффициент на успех итальянцев со счетом 1:0составляет 12.00.

«Бавария» входит в четверку основных претендентов на трофей. Поставить на чемпионство немцев можно по коэффициенту 6.50. Вероятность того, что победителем Лиги чемпионов станет «Интер», оценивается котировкой 11.00. На выход мюнхенцев и «нерадзурри» в финал можно заключить пари за 3.10 и 5.00 соответственно.