Клиент PARI поставил 500 000 рублей на голы в матче Бундеслиги «Бавария» — «РБ Лейпциг»

Бундеслига отправляется в путь
Валентин Васильев

22 августа «Бавария» и «РБ Лейпциг» встретятся в матче открытия немецкой Бундеслиги в новом сезоне. Поединок пройдет в Мюнхене и начнется в 21:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами. Коэффициент на успех «Баварии» — 1.26, что соответствует примерно 77% вероятности. Поставить на то, что выиграют гости, можно за 10.50 (около 9%). Ничья котируется за 7.10 (приблизительно 14%). 

Клиенты PARI уверены в успехе «Баварии». На победу мюнхенцев приходится примерно 98% от общего объема ставок на исход матча.

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.25. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 3.90

Аналитики PARI верят в то, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Бавария», и «РБ Лейпциг», сыграет коэффициент 1.60. Обратный исход идет за 2.30. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить с котировкой 2.20.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа баварцев 3:0 за 9.50. На то, что первой отличится команда Венсана Компани, можно поставить за 1.22. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении «красных быков» составляют 3.95.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 500 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из пяти событий с общим коэффициентом 2.01 и включил в него пари на ТБ 2 гола с коэффициентом 1.12. Другой клиент компании поставил 300 000 рублей на победу «Баварии» за 1.25.

«Бавария» выиграла Бундеслигу в прошлом сезоне, а новый чемпионат начала с победы в Суперкубке Германии над «Штутгартом» (2:1). Поставить на то, что мюнхенцы станут чемпионами и в этом сезоне, можно с коэффициентом 1.33. На то, что команда Компани окажется в числе двух сильнейших клубов, предлагают котировку 1.04.

«РБ Лейпциг» в межсезонье сменил тренера — команду возглавил Оле Вернер. В первом официальном матче под его руководством «быки» победили «Зандхаузен» в матче Кубка Германии (4:2). Поставить на то, что клуб из Лейпцига станет чемпионом, можно за 18.00. На то, что команда войдет в топ-2, предлагают коэффициент 4.20.

В прошлом сезоне «Бавария» и «РБ Лейпциг» встречались дважды. На своем поле мюнхенцы разгромили соперника 5:1, а в Лейпциге зафиксирована результативная ничья 3:3.

