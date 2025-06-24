Клиент PARI поставил 530 000 рублей на победу «Баварии» над «Бенфикой» в матче КЧМ-2025

24 июня португальская «Бенфика» и немецкая «Бавария» встретятся в матче третьего тура группы C клубного чемпионата мира. Поединок пройдет на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры не считают ни одну из команд явным фаворитом, но склоняются в пользу успеха чемпиона Германии. Коэффициент на победу немецкой команды — 2.08, что соответствует примерно 48% вероятности. Котировки на ничью составляют 3.40 (приблизительно 28%). Поставить на то, что выиграет «Бенфика», можно за 4.00 (около 24%).

Клиенты PARI уверены в победе «Баварии». Около 97% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех мюнхенского клуба.

Букмекеры ожидают результативный футбол от «Бенфики» и «Баварии». Поставить на то, что команды Бруну Лаже и Венсана Компани забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.62. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.35.

Аналитики PARI склоняются к тому, что ни одной из команд не удастся провести «сухой» матч. Если забьют и «Бенфика», и «Бавария», сыграет коэффициент 1.52. Обратный исход идет за 2.55. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.60.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 6.50. На то, что счет в матче откроют немцы, можно поставить за 1.70. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении португальцев составляют 2.35. Из игроков с наибольшей долей вероятности смогут отличиться форварды «Баварии» Харри Кейн (2.00) и Джамал Мусиала (2.90), а также нападающий «Бенфики» Вангелис Павлидис (3.10).

Самая крупная ставка среди клиентов PARIна предстоящую встречу — 530 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий, включив в него победу «Баварии» по коэффициенту 1.97. Суммарный коэффициент экспресса — 4.14. В случае успеха чистый выигрыш по этому пари составит 1 664 200 рублей.

Клубный чемпионат мира проходит в обновленном формате, с 32 участниками, разбитыми на восемь групп. Призовой фонд турнира составит 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю. В квартете C вместе с «Баварией» и «Бенфикой» играют также новозеландский «Окленд Сити» и аргентинская «Бока Хуниорс».

Мюнхенцы начали турнир с побед над «Оклендом» (10:0) и «Бокой» (2:1). Аналитики считают «Баварию» третьим по силам фаворитом клубного чемпионата мира. На то, что команда Компани выиграет соревнование, можно сделать ставку за 6.00. Пари на то, что немецкий клуб дойдет до финала, доступно за 3.50.

«Бенфика» стартовала с ничьей 2:2 против «Боки» и разгромила «Окленд» (6:0). Шансы португальского клуба выйти в плей-офф эксперты PARI оценивают коэффициентом 1.30. Вероятность чемпионства «Бенфики» котируется 50.00, а пари на выход клуба в финал можно заключить за 15.00.