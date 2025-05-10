Клиенты PARI: «Бенфика» выиграет в «золотом» матче со «Спортингом»

10 мая в матче 33-го тура Примейры состоится лиссабонское дерби: «Бенфика» примет «Спортинг» на своем поле. Игра начнется в 20:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом, хотя отдают небольшое предпочтение «Бенфике». Поставить на победу хозяев можно за 2.15, что соответствует примерно 46% вероятности. Триумф «Спортинга», как и ничья, котируется за 3.40 (около 27%).

Последний раз команды встречались между собой в январе этого года в рамках Кубка Лиги. Тогда основное время закончилось со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти победу праздновала «Бенфика». Однако в первом круге Примейры сильнее был «Спортинг» (1:0).

Клиенты PARI верят в успех «Бенфики». На победу «орлов» приходится около 91% от общего оборота ставок на исход матча.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.70. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.15. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.55.

Самым вероятным исходом матча считается результативная ничья со счётом 1:1. Она котируется за 6.50. Победа «Бенфики» 2:1 оценивается в 9.50. Остальным результатам соответствуют двузначные коэффициенты.

Обе команды из Лиссабона проводят удачный сезон и идут ноздря в ноздрю в таблице Примейры. У них на счету 78 очков за два тура до конца сезона. «Спортинг» опережает «Бенфику» только по дополнительным показателям. При этом у подопечных Руя Боржеса на одну победу меньше, чем у соседей по Лиссабону (24 против 25). Разница мячей чуть лучше у «Спортинга» (+59 против +56 у «Бенфики»).

Этот матч может стать решающим в борьбе за чемпионство. Обе команды в отличной форме: в последних десяти матчах Примейры коллективы победили по девять раз. Серия без поражений «Бенфики» длится 13 матчей, а «Спортинг» не проигрывает в чемпионате Португалии уже 19 встреч.