Итоги сезона CS 2 в инфографике BetBoom: победы Team Spirit и крупнейший выигрыш на IEM Cologne

Букмекерская компания BetBoom подвела ставочные итоги года в киберспорте. Инфографика отображает аналитику компании о ставках на CS 2 за вторую половину 2024 года — в нее вошли Esports World Cup в Саудовской Аравии, IEM Cologne, мейджор в Шанхае и другие крупные турниры. Всего в инфографике учитывали 8 ивентов.

За вторую часть 2024 года номинальный фаворит букмекера в итоге выигрывал турнир лишь дважды: это удалось NAVI на ESL Pro League S 20 и на IEM Rio. Также Natus Vincere выступала фаворитом на Blast World Final и Shanghai Major — оба раза команда не смогла выйти в плей-офф. Обе победы Team Spirit во второй половине года были одержаны в статусе «второго фаворита»: состав Леонида «chopper» Вишнякова выиграл BetBoom Dacha Belgrade (кэф на победу — 3.40) и PW Shanghai Major (кэф — 4.00).

Самым неожиданным чемпионом в сезоне также стали NAVI. Коэффициент на победу команды на Esports World Cup был равен 6.30 — клуб обыграл G2 в финале со счётом 2:1, а номинальный фаворит (Team Spirit) вылетел в ¼ финала.

Крупнейший выигрыш сезона с ординара на CS 2 в BetBoom зафиксировали во время IEM Cologne: беттор получил 5 203 024 рубля со ставки «П1 на первой карте» в матче MOUZ — G2 Esports.