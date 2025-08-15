Турнир БЕТСИТИ Fight Nights в Минске пройдет в рок-тематике

15 августа проходит День памяти Виктора Цоя. 35 лет назад в этот день знаменитый музыкант ушел из жизни. Организаторы БЕТСИТИ Fight Nights решили посвятить турнир памяти Цоя и провести его в рок-тематике.

В четверг БЕТСИТИ Fight Nights отправились в Минск на специальном рок-автобусе, в рамках которого провели розыгрыши призов и фрибетов от партнера букмекерской компании. Саму поездку Fight Nights и БЕТСИТИ активно освещали в своих соцсетях. А на турнире выступит кавер-группа с песнями группы «Кино». Также был изготовлен специальный мерч — «вареные» футболки и кастомные кожаные куртки.

Турнир БЕТСИТИ Fight Nights пройдет на «Минск Арене» в субботу, начало в 18:00 по московскому времени. В главном бою встретятся Эдуард Вартанян и Ахмед Алиев. Турнир в прямом эфире покажет телеканал «Удар».