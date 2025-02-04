PARI открывает сезон фарма фрибетов на BLAST Slam II по Dota 2

Букмекерская компания PARI подготовила специальную акцию для фанатов киберспорта. Вместе со стартом чемпионата BLAST Slam II компания PARI запустит «Фарм фрибетов». В рамках акции пользователи смогут получить фрибеты за ставки на матчи турнира.

С помощью ставок на матчи турнира от 500 ₽ с коэф. от 2.00 пользователи будут фармить баллы, которые потом можно будет обменять на фрибеты. В зачет будут идти все ставки сделанные на матчи BLAST Slam II. Количество заработанных баллов можно отслеживать на странице акции.

Акция «Фарм фрибетов» будет длиться на протяжении всего чемпионата — с 4 по 9 февраля. Обменять накопленные баллы на фрибеты можно будет вплоть до 10 февраля.

BLAST Slam II по Dota 2 состоится в Копенгагене, Дания. На турнире выступят десять коллективов, в том числе все лидеры сезона — PARIVISION, Team Falcons, Tundra Esports, BB Team и Team Liquid. Русскоязычную трансляцию ивента проведет студия Relog Media, партнером которой выступает компания PARI.