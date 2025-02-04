PARI открывает сезон фарма фрибетов на BLAST Slam II по Dota 2

Партнерский проект
Букмекерская компания PARI подготовила специальную акцию для фанатов киберспорта. Вместе со стартом чемпионата BLAST Slam II компания PARI запустит «Фарм фрибетов». В рамках акции пользователи смогут получить фрибеты за ставки на матчи турнира.
С помощью ставок на матчи турнира от 500 ₽ с коэф. от 2.00 пользователи будут фармить баллы, которые потом можно будет обменять на фрибеты. В зачет будут идти все ставки сделанные на матчи BLAST Slam II. Количество заработанных баллов можно отслеживать на странице акции.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Акция «Фарм фрибетов» будет длиться на протяжении всего чемпионата — с 4 по 9 февраля. Обменять накопленные баллы на фрибеты можно будет вплоть до 10 февраля.
BLAST Slam II по Dota 2 состоится в Копенгагене, Дания. На турнире выступят десять коллективов, в том числе все лидеры сезона — PARIVISION, Team Falcons, Tundra Esports, BB Team и Team Liquid. Русскоязычную трансляцию ивента проведет студия Relog Media, партнером которой выступает компания PARI.
Партнерский проект