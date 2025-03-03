В ночь с 2 на 3 марта по московскому времени в Лос-Анджелесе состоялась 97-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» был представлен россиянин Юра Борисов, однако премия досталась не ему. Несмотря на итоги премии, букмекерская компания PARI гордится Юрой, который стал первым в истории российским актером, претендовавшим на «Оскар».

Юра Борисов был номинирован на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». Однако награда ему не досталась. Премию получил Киран Калкин, сыгравший в киноленте «Настоящая боль». В PARI решили поддержать российского актера и разместили наружную рекламу с текстом «Юра, мы все проиграли! Борисов все равно лучший!». На фото президент медиафутбольного клуба «Амкал» Герман El Classico держит статуэтку «Оскар», одетую в тот самый пуховик, который носил персонаж Юры Борисова в фильме «Анора».

Россиянин не считался фаворитом в гонке за «Оскаром». Его шансы аналитики оценивали не выше 5%. Получивший награду Калкин был главным претендентом, ведь он получил призы за лучшую мужскую роль второго плана на всех остальных конкурсах, в том числе премию Гильдии киноактеров США. К сожалению, на «Оскаре» сенсации не случилось.

Стоит отметить, что фильм «Анора», в котором снялся Борисов, завоевал пять наград, в том числе главную — «Лучший фильм года».