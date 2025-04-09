Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
15 апреля 12:49ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 1 500 000 рублей на «Барселону» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» Д

Букмекеры считают, что матч будет результативным
Валентин Васильев

15 апреля «Боруссия» и «Барселона» встретятся в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединок пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 22:00 по московскому времени. В первом матче каталонцы победили 4:0. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Коэффициент на успех «Барселоны» — 1.90, что соответствует примерно 52% вероятности. Поставить на то, что выиграют подопечные Нико Ковача, можно за 4.00 (около 24%). Ничья котируется также за 4.00 (приблизительно 24%). 

Клиенты PARI уверены в успехе «Барселоны». На команду Ханса-Дитера Флика приходится около 97% от общего обьема ставок на исход ответного матча.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.45. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.80
Аналитики PARI верят в то, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Барселона», и «Боруссия», сыграет коэффициент 1.45. Обратный исход идет за 2.75. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.40.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет основного времени матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа каталонцев 2:1 за 9.00. На то, что счет в матче откроет «Барселона», можно поставить за 1.63. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении дортмундцев составляют 2.30.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 1 500 000 рублей. Один из игроков заключил пари на победу «Барселоны» за 1.88. В случае успеха чистый выигрыш составит 1 320 000 рублей.

«Барселона» в первом матче разгромила соперника со счетом 4:0. Дубль сделал Роберт Левандовский, по голу добавили Рафинья и Ламин Ямаль. Поставить на победу сине-гранатовых в турнире можно за 3.20, а вероятность выхода в финал аналитики оценили котировкой 1.65. На то, что «Боруссия» совершит чудо и пройдет «Барселону», а затем победит в турнире, можно сделать ставку с котировкой 500.00. Вероятность увидеть команду Нико Ковача в финале оценили в 200.00.

Ранее по теме:Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на выход «Зенита» в суперфинал Кубка России по итогам матча с ЦСКА

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Новости
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Новости
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Новости
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
Новости
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Новости
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Новости
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Новости
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
Новости
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров