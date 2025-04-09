Клиент PARI поставил 1 500 000 рублей на «Барселону» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» Д

15 апреля «Боруссия» и «Барселона» встретятся в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединок пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 22:00 по московскому времени. В первом матче каталонцы победили 4:0. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Коэффициент на успех «Барселоны» — 1.90, что соответствует примерно 52% вероятности. Поставить на то, что выиграют подопечные Нико Ковача, можно за 4.00 (около 24%). Ничья котируется также за 4.00 (приблизительно 24%).

Клиенты PARI уверены в успехе «Барселоны». На команду Ханса-Дитера Флика приходится около 97% от общего обьема ставок на исход ответного матча.

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.45. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.80.

Аналитики PARI верят в то, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Барселона», и «Боруссия», сыграет коэффициент 1.45. Обратный исход идет за 2.75. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.40.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет основного времени матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа каталонцев 2:1 за 9.00. На то, что счет в матче откроет «Барселона», можно поставить за 1.63. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении дортмундцев составляют 2.30.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 1 500 000 рублей. Один из игроков заключил пари на победу «Барселоны» за 1.88. В случае успеха чистый выигрыш составит 1 320 000 рублей.

«Барселона» в первом матче разгромила соперника со счетом 4:0. Дубль сделал Роберт Левандовский, по голу добавили Рафинья и Ламин Ямаль. Поставить на победу сине-гранатовых в турнире можно за 3.20, а вероятность выхода в финал аналитики оценили котировкой 1.65. На то, что «Боруссия» совершит чудо и пройдет «Барселону», а затем победит в турнире, можно сделать ставку с котировкой 500.00. Вероятность увидеть команду Нико Ковача в финале оценили в 200.00.