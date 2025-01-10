Клиент PARI поставил 165 000 рублей на матч «Боруссии» с «Байером» в 16-м туре Бундеслиги

10 января в главном матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» примет «Байер». Встреча состоится в Дортмунде и начнется в 22:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

В день игры букмекеры считают шансы шестой и второй команд Бундеслиги на данный момент практически равными. Сделать ставку на победу «Байера» можно по коэффициенту 2.55, что соответствует приблизительно 39% вероятности. Котировки на триумф «Боруссии» составляют 2.95 (около 34%). Ничья в линии PARI идет за 3.45 (примерно 27%).

Клиенты PARI сделали выбор в пользу гостей. Примерно 56% от общего оборота ставок на исход встречи приходится на победу «Байера», еще 37% сделано на «Боруссию» и 7% — на ничью.

По оценкам аналитиков PARI, встреча получится результативной. Ожидается, что команды Нури Шахина и Хаби Алонсо забьют на двоих как минимум три мяча. Поставить на это можно за 1.68. Противоположный вариант (не более двух мячей на двоих) доступен за 2.20. Стоит отметить, что на отрезке из десяти последних матчей с участием «Боруссии» и «Байера» в чемпионате Германии ставка на тотал больше 2.5 по голам сыграла по семь раз.

Вероятность обмена голами котируется за 1.52. Спрогнозировать обратный исход можно за 2.45. К данному моменту ставка «обе забьют» сыграла в девяти из десяти последних матчей с участием «Боруссии» в чемпионате Германии, в случае с «Байером» на этой же дистанции она зашла восемь раз.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается предсказать точный счет. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 6.50. Предсказать триумф любой из команд с сухим счетом предлагается за 2.80. Если счет откроют хозяева, сыграет котировка 2.05. Аналогичная ставка на гостей доступна за 1.90.

PARI также предлагает клиентам ставки на индивидуальные достижения игроков. В частности, с наиболее высокой долей вероятности в этом матче смогут отличиться лучшие бомбардиры команд — Серу Гирасси из «Боруссии» и Патрик Шик из «Байера». Котировки на гол каждого из них составляют 2.70. Ставки на точный удар в исполнении форварда гостей Флориана Вирца принимаются по коэффициенту 3.20.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на сегодняшнее топ-событие в Дортмунде — 165 000 рублей. Клиент PARI собрал экспресс из трех футбольных матчей в европейских национальных чемпионатах, включив в него ставку на «Боруссию» с форой (+1) во встрече против «Байера» по коэффициенту 1.30. Общий коэффициент экспресса — 4.12. В случае успеха чистый выигрыш по этому пари составит 514 800 рублей.

Перед пятничным матчем действующий чемпион Германии «Байер» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги с 32 очками, отставая на четыре балла от «Баварии». Команда Алонсо идет на серии из восьми побед подряд во всех турнирах (пять из них — в чемпионате). «Боруссия» набрала 25 очков и делит пятое-седьмое места с «Майнцем» и «Вердером».

Для клиентов PARI открыта линия на итоги чемпионата Германии в сезоне-2024/25. Котировки на триумф «Баварии» составляют 1.10. Если «Байер» защитит титул, сыграет ставка за 6.00. Шансы «Боруссии» оцениваются коэффициентом 200.00.