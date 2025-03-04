Клиент PARI поставил 200 000 рублей на проход «Боруссии» в четвертьфинал Лиги чемпионов

Партнерский проект
4 марта дортмундская «Боруссия» сыграет с «Лиллем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и стартует в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.
Аналитики PARI считают, что черно-желтые успешно начнут серию. Ставки на победу «Боруссии» принимаются по коэффициенту 1.65, что соответствует 58% вероятности. Заключить пари на успех «Лилля» можно за 5.50, ничья идет за 4.10. Эти котировки соответствуют вероятностям 19% и 23%.
Клиенты PARI также уверены, что дортмундцы окажутся сильнее. 96% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу «Боруссии».
Учитывая, что «доги» еще ни разу не забирались выше 1/8 финала, букмекеры ожидают, что именно «Боруссия» выйдет в следующий этап турнира. Ставки на проход хозяев принимаются по коэффициенту 1.55, аналогичная ставка на гостей котируется за 2.50.
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На этом рынке клиенты также отдают предпочтение черно-желтым — на них приходится 87% от всего оборота. Один из игроков поставил 200 000 рублей на проход дортмундцев в составе экспресса из трех событий. Две другие ставки пришлись на проход мадридского «Реала» и «Интера» по итогам серий с «Атлетико» и «Фейеноордом» соответственно. Суммарный коэффициент купона составил 2.80, в случае успеха выплата игроку составит 560 000 рублей.
Аналитики ожидают, что первая встреча команд будет богатой на голы. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.80, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.03. При этом букмекеры считают, что в матче отличатся обе команды, и предлагают поставить на это за 1.78. Если же оба коллектива отличатся по два и более раза, сыграет ставка за 5.60.
Наиболее вероятным результатом первой игры считается ничья со счетом 1:1. Поставить на этот результат можно по коэффициенту 7.50.
Ни одна из команд не входит в число фаворитов турнира. Так, победа «Боруссии» котируется за 50.00, а в случае успеха «Лилля» сыграет ставка за 100.00. Заключить пари на то, что дортмундцы выйдут в финал, можно по коэффициенту 15.00, аналогичная ставка на «догов» идет за 30.00.
Партнерский проект