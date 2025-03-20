Клиенты PARI уверены в победе Бразилии над Колумбией в матче отбора ЧМ-2026

21 марта Бразилия и Колумбия встретятся в отборочном матче ЧМ-2026 в Южной Америке. Поединок пройдет в Бразилиа и начнется в 3:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Коэффициент на успех Бразилии — 1.75, что соответствует примерно 55% вероятности. Поставить на то, что выиграют колумбийцы, можно за 5.50 (около 18%). Ничья котируется за 3.55 (приблизительно 27%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе Бразилии. На команду Доривала Жуниора приходится около 97% от общего объема ставок на исход матча.

Букмекеры склоняются к тому, что матч не будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 2.30. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1.65.

Аналитики PARI не уверены в том, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и Бразилия, и Колумбия, сыграет коэффициент 2.20. Обратный исход идет за 1.65. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 3.45.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятные варианты на этом рынке — ничья 0:0 или победа бразильцев 1:0 за 6.00. На то, что счет в матче откроют хозяева, можно поставить за 1.55. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении колумбийцев составляют 3.15.

Бразилия после 12 туров идет на пятой позиции в отборочной группе, набрав 18 очков. У колумбийцев на одно очко больше, они занимают четвертую строчку. В рамках отбора команды сыграли в Колумбии, там хозяева победили со счетом 2:1 благодаря дублю Луиса Диаса. У Бразилии тогда отличился Габриэл Мартинелли. Кроме того, летом 2024 года команды встречались на Кубке Америки, там встреча завершилась ничьей (1:1). В своем последнем матче отбора ЧМ-2026 в ноябре подопечные Доривала Жуниора разошлись миром с Уругваем (1:1). Колумбийцы же уступили Эквадору (0:1).