PARI: Канада крупно обыграет Словакию и одержит пятую победу подряд на ЧМ-2025 по хоккею

17 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Канады и Словакии. Начало встречи — в 21:20 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящей встречи сборную Кленовых листьев. Коэффициент на успех канадцев в основное время игры — 1.14, что составляет 82% вероятности. Спрогнозировать победу словаков можно по коэффициенту 14.00 (или 7%). Ничейный исход в линии PARI идет за 9.50 (10%). Победа Канады с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.07 (89%). Поставить на итоговый успех сборной Словакии можно за 8.50 (11%).

Клиенты PARI верят в успех североамериканской команды. На победу сборной Канады приходится более 99% от общего оборота ставок на исход основного времени матча.

Предыдущая игра между Канадой и Словакией в рамках ЧМ-2024 закончилась победой первых — 6:3. Аналитики PARI считают, что противостояние этих сборных на групповом этапе ЧМ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее шести шайб, можно за 1.68. Противоположный вариант (тотал меньше 5.5) котируется за 2.20.

Сборная Канады стартовала на чемпионате мира-2025 с четырех побед подряд. У Словакии — две победы и два поражения в Группе А.

Если хоккеисты сборной Канады станут обладателями главного трофея чемпионата мира, сыграет ставка за 2.25. «Кленовые листья» — главные фавориты в этом турнире. Победа национальной команды Словакии котируется за 70.00.