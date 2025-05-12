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17 мая 8:08ГлавнаяНовости

PARI: Канада крупно обыграет Словакию и одержит пятую победу подряд на ЧМ-2025 по хоккею

Поставить на итоговый успех сборной Словакии можно за 8.50
Валентин Васильев

17 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Канады и Словакии. Начало встречи — в 21:20 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящей встречи сборную Кленовых листьев. Коэффициент на успех канадцев в основное время игры — 1.14, что составляет 82% вероятности. Спрогнозировать победу словаков можно по коэффициенту 14.00 (или 7%). Ничейный исход в линии PARI идет за 9.50 (10%). Победа Канады с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.07 (89%). Поставить на итоговый успех сборной Словакии можно за 8.50 (11%).

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Клиенты PARI верят в успех североамериканской команды. На победу сборной Канады приходится более 99% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. 

Предыдущая игра между Канадой и Словакией в рамках ЧМ-2024 закончилась победой первых — 6:3. Аналитики PARI считают, что противостояние этих сборных на групповом этапе ЧМ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее шести шайб, можно за 1.68. Противоположный вариант (тотал меньше 5.5) котируется за 2.20.

Сборная Канады стартовала на чемпионате мира-2025 с четырех побед подряд. У Словакии — две победы и два поражения в Группе А. 

Если хоккеисты сборной Канады станут обладателями главного трофея чемпионата мира, сыграет ставка за 2.25. «Кленовые листья» — главные фавориты в этом турнире. Победа национальной команды Словакии котируется за 70.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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