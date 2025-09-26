Андрей Талалаев высказался о конфликте с Александром Бубновым

Главный тренер «Балтики» стал гостем подкаста Cappuccino & Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ.

Ранее в мае Талалаев вступил в словесную перепалку с футбольным экспертом Александром Бубновым в выпуске «Коммент.Live».

— Человек заслужил своей карьерой определённое отношение к себе. Но то, что ты через время начинаешь перешагивать, хамить… Может, я кого-то разочарую в этой жизни, но я не смотрел выпуски их шоу год. И я вышел туда в эфир только потому, что мне позвонил друг и попросил. Я приехал с велосипедной прогулки, в спортивном костюме и с красным лицом, выхожу туда (в эфир), и тут на меня набрасывается человек, которого я не ожидал увидеть. Ни здрасьте, ни до свидания, говорит: «Когда вас уволят?» Какая была бы ваша реакция?

Я привык с юности сражаться, я вырос в Новогиреево. И для меня конфликт, спор, драка, умение защитить себя и близких — это проявляется в любой ситуации. Когда ко мне приходят с мечом — будь готов от этого мяча и погибнуть. А как по-другому?

— В вашем конфликте была фраза про санаторий. То время, когда Бубнов отсутствовал, это не секрет, у него были какие-то проблемы со здоровьем. Вы не жалеете о жесткости этой формулировки?

— Я жёсткий и не стесняюсь этого. Иногда грубый.

— То есть это был панч?

— Я не знаю, что такое панч. Это было проявление того, что человек недооценивает…

— Но если тебе в солнечное сплетение бьют…

— Да можно бить и по яйцам. Если ты пошёл в этот конфликт, и ты хочешь идти до конца, и ты должен быть победителем, то можно использовать все средства.

— Вы ударили здесь Бубнова в солнечное сплетение или по яйцам?

— Да мне всё равно, куда я ударил. Я не хочу трогать. Свою роль человек сыграл. Дальше пусть живёт своей жизнью. У меня было к нему уважение как к заслужённому футболисту, и оно остаётся. Но футбол не стоит на месте.