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4 мая 8:28ГлавнаяНовости

Клиенты PARI прогнозируют победу «Ливерпуля» над «Челси» в 35-туре АПЛ

Мнения бетторов и аналитиков разошлись
Валентин Васильев

В воскресенье, 4 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоится игра 35-го тура Английской Премьер-лиги между «Челси» и «Ливерпулем. Встреча начнется в 18:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI проанализировали шансы команд перед матчем и рассказали о ставках клиентов на предстоящее топ-событие.

Перед игрой эксперты отдают предпочтение хозяевам поля. Сделать ставку на победу «Челси» можно по коэффициенту 2.15, что эквивалентно примерно 45% вероятности. Триумф «Ливерпуля» оценивается котировкой 3.30 (приблизительно 29%). Ничья в линии PARI идет за 3.80 (около 26%).

Клиенты PARI, в отличие от аналитиков, верят в успех «Ливерпуля». В общем объеме ставок на предстоящий матч 56% приходится на победу подопечных Арне Слота. На триумф «Челси» сделано 40%, еще 4% приходится на ничью.

Аналитики уверены, что болельщики вправе ожидать от команд результативной игры. Так, по оценкам экспертов, команды Энцо Марески и Арне Слота способны забить в матче как минимум три гола — поставить на это можно с коэффициентом 1.50. В обратном случае сыграет ставка за 2.60. В то же время ставки на тотал больше 3.5 принимаются по коэффициенту 2.17, на тотал меньше 3.5 — за 1.70. Вероятность обмена голами котируется за 1.50, противоположный вариант доступен за 2.60.

Самый вероятный счет предстоящего матча — результативная ничья 1:1 за 9.00. Победа «Челси» со счетом 2:1 оценивается котировкой 9.50, в то время как аналогичный исход в пользу «Ливерпуля» доступен за 11.00.

И «Челси», и «Ливерпуль» подходят к предстоящему матчу в достаточно неплохой форме — каждая из команд в пяти последних поединках в АПЛ имеет по четыре победы и одному поражению. Впрочем, турнирная мотивация команд перед предстоящим матчем существенно отличается. «Ливерпуль» в 34-м туре досрочно обеспечил себе чемпионский титул, что позволит Арне Слоту, по его собственным словам, прибегнуть к довольно смелой ротации состава в оставшихся матчах. «Челси» же продолжает вести борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. На данный момент подопечные Энцо Марески располагаются на пятой строчке в таблице АПЛ, имея в своем активе 60 набранных очков — столько же, сколько у «Ноттингем Форест» и «Астон Виллы», занимающих шестое и седьмое места соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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