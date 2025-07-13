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13 июля 13:09ГлавнаяНовости

Кто забьет в финале Клубного чемпионата мира по футболу: коэффициенты на голы

Дембеле? Кварацхелия? А может быть, Палмер?
Валентин Васильев
Источник: fifa.com
Источник: fifa.com

В воскресенье, 13 июля, состоится заключительный матч 21-го розыгрыша Клубного чемпионата мира по футболу, проходящего впервые в новом формате. За титул поспорят победители европейских турниров — чемпион Лиги конференций «Челси» и триумфатор Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен».

Встреча пройдет на стадионе «Метлайф Стэдиум», расположенном в Ист-Ратерфорде. В качестве главного арбитра встречу обслужит австралиец Алиреза Фагани. Игра начнется в 22:00 по московскому времени и будет показана онлайн-кинотеатром Okko.

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Естественно, самое пристальное внимание публики будет приковано к звездам, способным делать разницу на поле. Легальные букмекерские компании предлагают пользователям угадать авторов забитых мячей в вечернем противостоянии. 

ПРОГНОЗ НА МАТЧ «ЧЕЛСИ» - ПСЖ

По мнению аналитиков, наибольшие шансы отличиться в Ист-Ратерфорде имеет нападающий ПСЖ и один из главных претендентов на «Золотой мяч» 2025 года Усман Дембеле. PARI оценила вероятность взятия ворот десяткой ПСЖ коэффициентом 2.20. Форвард из-за травмы пропустил групповой турнир КЧМ, но очень вовремя для команды поправился. В четвертьфинале и полуфинале Дембеле забил по голу.

У коллеги Усмана по линии атаки ПСЖ Гонсалу Рамуша пока всего один гол на турнире, но эксперты высоко оценивают его шансы отметиться в финале. На гол португальца предлагается поставить по коэффициенту 2.50. Индивидуальные успехи Баркола и Хвичи Кварацхелии идут в конторе за 2.70. В случае гол Дезире Дуэ БК утроит номинал сыгравшей ставки.

Среди британцев трейдеры выделяют прежде всего хавбека Коула Палмера. Коэффициент на любой гол англичанина составляет 3.80.

Отдельно можно собрать комбо: автор гола и исход матча. Так, при ставке на точный удар Кварацхелии и победу ПСЖ контора рассчитает соответствующую ставку по коэффициенту 3.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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