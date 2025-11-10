Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



10 ноября 9:58ГлавнаяНовости

Дмитрий Губерниев поделился прогнозом на матч «Челябинска» и «Уфы» в Лиге PARI

Амбассадор PARI ждет голов от хозяев. Хотя бы одного
Валентин Васильев

10 ноября в матче 18-го тура Лиги PARI «Челябинск» примет «Уфу». Амбассадор букмекерской компании PARI, спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев поделился прогнозом на предстоящую игру.

«Что ни говори, а дают жару в этом сезоне в Лиге PARI! Где еще вы увидите сразу пятерку претендентов на подъем, «Урал» на первом месте и «Торпедо» в зоне вылета? Только в лучшей лиге мира!

От клубов из середины таблицы тоже можно ждать чего угодно, ведь тот же «Челябинск» уже выдал серию из десяти матчей без поражений, а «Уфа» в последних двух турах забивала по три мяча. Может, тренеры Роман Пилипчук и Омари Тетрадзе тоже вывели магическую формулу, как выйти на первое место за остаток сезона?

У «Челябинска» проблемы в последних выездных матчах: ни голов, ни очков. Очевидно, что это нужно компенсировать в домашней игре против «Уфы». Сам матч на три исхода, но забивать хозяева обязаны, поэтому для меня предпочитаемая ставка в этой игре – на «Челябинск» с индивидуальным тоталом (1) за 1.68», — поделился Губерниев.

Перед предстоящей игрой букмекеры не считают ни одну из команд явным фаворитом, но отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Челябинска» можно за 2.20. На ничью аналитики PARI дают коэффициент 3.05, а на победу «Уфы» – 3.75.

После 17 туров Лиги PARI «Челябинск» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков, «Уфа» идет на 12-й строчке с 19 очками.

Матч между «Челябинском» и «Уфой» пройдет на стадионе «Центральный». Поединок состоится 10 ноября в 16:00 по московскому времени.

ПРОГНОЗ: «Челябинск» с индивидуальным тоталом (1) за коэффициент 1.68 на PARI.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

«Челябинск» — фаворит матча с «Уфой» в 18-м туре Лиги PARI
«Челябинск» — фаворит матча с «Уфой» в 18-м туре Лиги PARI
Новости
Как сохранить легальную букмекерскую отрасль, обложив налогом
Как сохранить легальную букмекерскую отрасль, обложив налогом
Новости
«Я боюсь этого больше всего»: Арман Царукян рассказал, когда планирует завершить карьеру
«Я боюсь этого больше всего»: Арман Царукян рассказал, когда планирует завершить карьеру
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Манчестер Сити» над «Ливерпулем» в 11-м туре АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Манчестер Сити» над «Ливерпулем» в 11-м туре АПЛ
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Зенита» над «Крыльями Советов» в РПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Зенита» над «Крыльями Советов» в РПЛ
Новости
Клиент PARI выиграл больше миллиона со ставки на 500 рублей в четвертом туре Лиги чемпионов
Клиент PARI выиграл больше миллиона со ставки на 500 рублей в четвертом туре Лиги чемпионов
Новости
Клиенты PARI ждут победы «Спартака» над «Локомотивом» в Кубке России
Клиенты PARI ждут победы «Спартака» над «Локомотивом» в Кубке России
Новости
ЦСКА — «Пари НН» — крупнейший матч 14-го тура РПЛ по обороту в PARI
ЦСКА — «Пари НН» — крупнейший матч 14-го тура РПЛ по обороту в PARI
Новости
Ставка на «Арсенал» в матче с «Ротором» принесла клиенту PARI 555 000 рублей
Ставка на «Арсенал» в матче с «Ротором» принесла клиенту PARI 555 000 рублей
Новости
Проект «Вместе за Нижний»: спорт и хохлома объединяют город
Проект «Вместе за Нижний»: спорт и хохлома объединяют город
Новости

Новое