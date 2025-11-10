Дмитрий Губерниев поделился прогнозом на матч «Челябинска» и «Уфы» в Лиге PARI

10 ноября в матче 18-го тура Лиги PARI «Челябинск» примет «Уфу». Амбассадор букмекерской компании PARI, спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев поделился прогнозом на предстоящую игру.

«Что ни говори, а дают жару в этом сезоне в Лиге PARI! Где еще вы увидите сразу пятерку претендентов на подъем, «Урал» на первом месте и «Торпедо» в зоне вылета? Только в лучшей лиге мира!

От клубов из середины таблицы тоже можно ждать чего угодно, ведь тот же «Челябинск» уже выдал серию из десяти матчей без поражений, а «Уфа» в последних двух турах забивала по три мяча. Может, тренеры Роман Пилипчук и Омари Тетрадзе тоже вывели магическую формулу, как выйти на первое место за остаток сезона?

У «Челябинска» проблемы в последних выездных матчах: ни голов, ни очков. Очевидно, что это нужно компенсировать в домашней игре против «Уфы». Сам матч на три исхода, но забивать хозяева обязаны, поэтому для меня предпочитаемая ставка в этой игре – на «Челябинск» с индивидуальным тоталом (1) за 1.68», — поделился Губерниев.

Перед предстоящей игрой букмекеры не считают ни одну из команд явным фаворитом, но отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Челябинска» можно за 2.20. На ничью аналитики PARI дают коэффициент 3.05, а на победу «Уфы» – 3.75.

После 17 туров Лиги PARI «Челябинск» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков, «Уфа» идет на 12-й строчке с 19 очками.

Матч между «Челябинском» и «Уфой» пройдет на стадионе «Центральный». Поединок состоится 10 ноября в 16:00 по московскому времени.

ПРОГНОЗ: «Челябинск» с индивидуальным тоталом (1) за коэффициент 1.68 на PARI.