Клиенты PARI ставят на Хорватию против Чехии в отборе на ЧМ 2026

9 июня в рамках европейского отбора на чемпионат мира по футболу 2026 года встретятся сборные Хорватии и Чехии. Поединок пройдет на стадионе «Опус Арена» в городе Осиек и начнется в 21:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

По оценке аналитиков, сборная Хорватии будет фаворитом матча. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.95, что соответствует примерно 49% вероятности. Ставка на успех Чехии доступна за 4.05 (приблизительно 24% вероятности). Ничья в линии идет за 3.55 (около 27%).

Клиенты PARI не сомневаются в триумфе Хорватии. На победу хозяев приходится 88% от общего оборота пари на три исход встречи, около 11% — на успех Чехии, и чуть более 1% — на ничью.

Согласно прогнозам аналитиков PARI, болельщикам не стоит ждать сверхрезультативного футбола в предстоящем матче. Поставить на то, что в грядущей встрече будет забито не менее двух голов, можно по коэффициенту 1.30. На тотал больше 2.5 аналитики дают котировку 2.00. Вероятность того, что команды на двоих забьют минимум четыре мяча, оценивается коэффициентом 3.30. Ставка на исход, при котором команды обменяются забитыми голами, доступна за 1.85. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 1.95.

Индивидуальный тотал Хорватии больше 1.5 доступен за 2.00. Вероятность того, что Чехия сможет забить хотя бы один мяч, оценивается котировкой 1.50. Два мяча от гостей можно взять за 3.30.

Наиболее вероятным счетом матча является результативная ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 7.00. Коэффициент 7.00 аналитики дают и на победу Хорватии со счетом 1:0. Успех гостей с тем же минимальным счетом можно взять за 11.00.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 100 000 рублей. Один из клиентов PARI поставил на победу хорватов с коэффициентом 1.85.

Сборные Хорватии и Чехии выступают в группе L, где также оказались национальные команды Черногории, Фарерских островов и Гибралтара. Чехия уже провела три матча в группе, выиграв их с общим счетом 8:1, и сейчас возглавляет квинтет. Для хорватов грядущий поединок станет вторым в рамках группового этапа — ранее подопечные Златко Далича расправились с Гибралтаром со счетом 7:0.