Губерниев предсказал победу "Локомотива" над ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ

Известный телеведущий и амбассадор PARI Дмитрий Губерниев дал прогноз на центральный матч третьего тура Российской Премьер-лиги, в котором ЦСКА примет «Локомотив».

«ЦСКА — «Локомотив» — это один из главных матчей тура. Фаворитом здесь идет ЦСКА. Команда хорошо организована. Но в атаке есть и будут явные проблемы. У «Локомотива» все чуть наоборот. Сзади пока небольшой пожар. Зато в атаке порядок. Я выберу ставку на «Локомотив». Коэффициент 3.20 очень заманчивый. Кроме того, «Локомотив» забьет не менее двух мячей за 2.55. И общий тотал голов более трех за 2.20. Думаю, что на двоих команды должны забить много голов».