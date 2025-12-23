ЦСКА - Локомотив, 5 августа: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Партнерский проект
В 3-м туре чемпионата России по футболу нас ожидает первое дерби нового сезона: на 3-ю Песчаную улицу Москвы едет “Локомотив”. Изучаем историю взаимоотношений земляков, последние новости из расположения команд и наиболее перспективные котировки букмекеров.
Турнир: чемпионат России по футболу, 3-й тур
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|63
|30
|47
|230-158
|«Локомотив»
|47
|30
|63
|158-230
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.07.2023
|«Ахмат»
2:3
ЦСКА
РПЛ
|26.07.2023
|«Оренбург»
0:6
ЦСКА
Кубок России
|22.07.2023
|«Урал»
2:1
ЦСКА
РПЛ
|15.07.2023
|«Зенит»
0:0 (5:4 пен.)
ЦСКА
Суперкубок России
|09.07.2023
|«Динамо»
6:3
ЦСКА
BetBoom Братский кубок
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.07.2023
|«Факел»
1:3
«Локомотив»
РПЛ
|25.07.2023
|«Локомотив»
2:1
«Урал»
Кубок России
|22.07.2023
|«Локомотив»
2:2
«Рубин»
РПЛ
|14.07.2023
|«Локомотив»
7:0
«Квант»
Товарищеский матч
|09.07.2023
|«Локомотив»
3:0
«СКА-Хабаровск»
Товарищеский матч
После двух стартовых туров пять клубов набрали по четыре очка, и “Локо” - в их числе. Максимально возможный результат показал только “Краснодар”. ЦСКА пока в середине таблицы: одно поражение, одна победа.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|2. Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|3. Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|4. Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|5. Крылья Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|6. Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|7. Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|8. ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|9. Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|10. Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|11. Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|12. Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|13. Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|14. Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|15. Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|16. Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
В 2021 годах ЦСКА на протяжении пяти матчей подряд не мог отобрать у железнодорожников ни одного очка. Теперь тенденция изменилась: красно-зеленые уже три встречи не побеждают красно-синих (два поражения, одна ничья).
Команда Владимира Федотова натужно стартовала в новом сезоне: по пенальти уступила “Зениту” Суперкубок, впервые за много лет проиграла “Уралу” и с колоссальным трудом, при помощи трех пенальти сломила “Ахмат”. Кубковый разгром “Оренбурга” (6:0) оставим за скобками, так как соперник большую часть матча отбивался в меньшинстве.
У “Локо” дела идут получше: четыре очка в РПЛ, победа в Кубке. Что объединяет оба клуба: и у тех, и у других три последних матча были верховыми: три или более голов. Из этого и вытекает наш прогноз на дерби. Отсутствие у хозяев сразу четверых защитников (Дивеев, Роша, Агапов травмированы, Гаич - дисквалифицирован) - лишний аргумент в пользу результативного матча.
Федеральный канал “Матч ТВ" покажет первое столичное дерби сезона-2023/24 в прямом эфире. Альтернативная трансляция - у партнера РПЛ БК Winline.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: Дивеев, Агапов, Обляков, Карраскаль, Ушаков (все - травмы)
«Локомотив»: Магкеев (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Локомотив»:
|Позиция
|ЦСКА
|«Локомотив»
|Позиция
|Вратарь
|35. Акинфеев
|22. Лантратов
|Вратарь
|Защитник
|90. Лукин
|45. Сильянов
|Защитник
|Защитник
|68. Рядно
|85. Морозов
|Защитник
|Защитник
|27. Мойзес
|3. Фассон
|Защитник
|Полузащитник
|14. Набабкин
|71. Тикнизян
|Защитник
|Полузащитник
|19. Зайнутдинов
|6. Баринов
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Мухин
|93. Карпукас
|Полузащитник
|Полузащитник
|88. Мендес
|11. Миранчук
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Кучаев
|9. Пиняев
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Чалов
|15. Глушенков
|Нападающий
|Нападающий
|91. Заболотный
|7. Дзюба
|Нападающий
|Главный тренер
|Владимир Федотов
|Михаил Галактионов
|Главный тренер
Аналитики БК PARI считают шансы обеих команд на успех практически равными. Котировки букмекера на все три базовых исхода достаточно высокие. Победу ЦСКА в конторе можно взять за 2.45, а “Локомотива” - за 2.85. Самый высокий коэффициент - на ничью (3.55).
Букмекеры отдают в паре небольшое преимущество хозяевам. Хотя кадровая ситуация у них не просто тяжелая, а очень тяжелая. У Михаила Галактионова выбор исполнителей намного богаче, поэтому успех “Локо” точно не станет сенсацией.
Бесплатные трансляции матча доступны на федеральном канале “Матч ТВ” и официальных ресурсах некоторых легальных букмекеров (в частности, у Winline).
Приобрести билеты на матч можно в кассах “ВЭБ Арены” (ул. 3-я Песчаная, 2А8, телефон: 495-540-89-99), а также на официальном сайте ПФК ЦСКА. Билеты фанатскую на трибуну А в продажу не поступят.
Стоимость билетов на игру колеблется от 600 рублей (для детей, пенсионеров и жителей близлежащих к стадиону домов) до 15 000 (VIP-ложи).
Наша ставка выиграла ЦСКА одержал разгромную победу со счетом 4:1 благодаря дублю Мухина, голам Чалова (с пенальти) и Гаича. У «Локомотива» отличился Погостнов.