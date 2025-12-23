ЦСКА - Локомотив, 5 августа: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Прогноз редакции

В 2021 годах ЦСКА на протяжении пяти матчей подряд не мог отобрать у железнодорожников ни одного очка. Теперь тенденция изменилась: красно-зеленые уже три встречи не побеждают красно-синих (два поражения, одна ничья).

Команда Владимира Федотова натужно стартовала в новом сезоне: по пенальти уступила “Зениту” Суперкубок, впервые за много лет проиграла “Уралу” и с колоссальным трудом, при помощи трех пенальти сломила “Ахмат”. Кубковый разгром “Оренбурга” (6:0) оставим за скобками, так как соперник большую часть матча отбивался в меньшинстве.

У “Локо” дела идут получше: четыре очка в РПЛ, победа в Кубке. Что объединяет оба клуба: и у тех, и у других три последних матча были верховыми: три или более голов. Из этого и вытекает наш прогноз на дерби. Отсутствие у хозяев сразу четверых защитников (Дивеев, Роша, Агапов травмированы, Гаич - дисквалифицирован) - лишний аргумент в пользу результативного матча.