ЦСКА - Локомотив, 5 августа: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Первое дерби нового сезона!
Валентин Васильев

В 3-м туре чемпионата России по футболу нас ожидает первое дерби нового сезона: на 3-ю Песчаную улицу Москвы едет “Локомотив”. Изучаем историю взаимоотношений земляков, последние новости из расположения команд и наиболее перспективные котировки букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

05.08.2023, Сб

20:00 МСК

«Локомотив»  (Москва)

П1 - 2.40

Х - 3.55

П2 - 2.85

Турнир: чемпионат России по футболу, 3-й тур

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА633047230-158
«Локомотив»473063158-230

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.07.2023«Ахмат»

2:3

ЦСКА

РПЛ

26.07.2023«Оренбург»

0:6

ЦСКА

Кубок России

22.07.2023«Урал»

2:1

ЦСКА

РПЛ

15.07.2023«Зенит»

0:0 (5:4 пен.)

ЦСКА

Суперкубок России

09.07.2023«Динамо»

6:3

ЦСКА

BetBoom Братский кубок

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.07.2023«Факел»

1:3

«Локомотив»

РПЛ

25.07.2023«Локомотив»

2:1

«Урал»

Кубок России

22.07.2023«Локомотив»

2:2

«Рубин»

РПЛ

14.07.2023«Локомотив»

7:0

«Квант»

Товарищеский матч

09.07.2023«Локомотив»

3:0

«СКА-Хабаровск»

Товарищеский матч

Турнирная таблица

После двух стартовых туров пять клубов набрали по четыре очка, и “Локо” - в их числе. Максимально возможный результат показал только “Краснодар”. ЦСКА пока в середине таблицы: одно поражение, одна победа. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар22005-16
2. Спартак22005-36
3. Локомотив21106-34
4. Зенит21103-14
5. Крылья Советов21105-44
6. Ростов21103-24
7. Урал21102-14
8. ЦСКА21014-43
9. Сочи21012-23
10. Рубин20203-32
11. Оренбург20113-41
12. Динамо20114-61
13. Пари НН20110-21
14. Ахмат20023-50
15. Балтика20021-40
16. Факел20022-60

Прогнозы на матч

Прогноз редакции

В 2021 годах ЦСКА на протяжении пяти матчей подряд не мог отобрать у железнодорожников ни одного очка. Теперь тенденция изменилась: красно-зеленые уже три встречи не побеждают красно-синих (два поражения, одна ничья). 

Команда Владимира Федотова натужно стартовала в новом сезоне: по пенальти уступила “Зениту” Суперкубок, впервые за много лет проиграла “Уралу” и с колоссальным трудом, при помощи трех пенальти сломила “Ахмат”. Кубковый разгром “Оренбурга” (6:0) оставим за скобками, так как соперник большую часть матча отбивался в меньшинстве. 

У “Локо” дела идут получше: четыре очка в РПЛ, победа в Кубке. Что объединяет оба клуба: и у тех, и у других три последних матча были верховыми: три или более голов. Из этого и вытекает наш прогноз на дерби. Отсутствие у хозяев сразу четверых защитников (Дивеев, Роша, Агапов травмированы, Гаич - дисквалифицирован) - лишний аргумент в пользу результативного матча.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
«Мелбет»До 15 тысяч рублей100% бонус на первый депозит
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Федеральный канал “Матч ТВ" покажет первое столичное дерби сезона-2023/24 в прямом эфире. Альтернативная трансляция - у партнера РПЛ БК Winline.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

ЦСКА: Дивеев, Агапов, Обляков, Карраскаль, Ушаков (все - травмы)

«Локомотив»: Магкеев (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Локомотив»:

ПозицияЦСКА«Локомотив»Позиция
Вратарь35. Акинфеев22. ЛантратовВратарь
Защитник90. Лукин45. СильяновЗащитник
Защитник68. Рядно85. МорозовЗащитник
Защитник27. Мойзес3. ФассонЗащитник
Полузащитник14. Набабкин71. ТикнизянЗащитник
Полузащитник19. Зайнутдинов6. БариновПолузащитник
Полузащитник 6. Мухин93. КарпукасПолузащитник 
Полузащитник88. Мендес11. МиранчукПолузащитник
Полузащитник20. Кучаев9. ПиняевПолузащитник
Нападающий9. Чалов15. ГлушенковНападающий
Нападающий91. Заболотный7. ДзюбаНападающий
Главный тренерВладимир ФедотовМихаил ГалактионовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК PARI считают шансы обеих команд на успех практически равными. Котировки букмекера на все три базовых исхода достаточно высокие. Победу ЦСКА в конторе можно взять за 2.45, а “Локомотива” - за 2.85. Самый высокий коэффициент - на ничью (3.55).

Вопросы и ответы

Кто победит в матче ЦСКА - «Локомотив»?

Букмекеры отдают в паре небольшое преимущество хозяевам. Хотя кадровая ситуация у них не просто тяжелая, а очень тяжелая. У Михаила Галактионова выбор исполнителей намного богаче, поэтому успех “Локо” точно не станет сенсацией. 

Где смотреть бесплатно матч ЦСКА - «Локомотив»?

Бесплатные трансляции матча доступны на федеральном канале “Матч ТВ” и официальных ресурсах некоторых легальных букмекеров (в частности, у Winline).

Где купить билеты на матч ЦСКА - «Локомотив»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах “ВЭБ Арены” (ул. 3-я Песчаная,  2А8, телефон: 495-540-89-99), а также на официальном сайте ПФК ЦСКА. Билеты фанатскую на трибуну А в продажу не поступят.

Сколько стоит билет на матч ЦСКА - «Локомотив»?

Стоимость билетов на игру колеблется от 600 рублей (для детей, пенсионеров и жителей близлежащих к стадиону домов) до 15 000 (VIP-ложи).

UPD: результат

Наша ставка выиграла ЦСКА одержал разгромную победу со счетом 4:1 благодаря дублю Мухина, голам Чалова (с пенальти) и Гаича. У «Локомотива» отличился Погостнов.

