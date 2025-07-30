Клиент PARI поставил больше 150 000 рублей на дерби ЦСКА — «Локомотив» в Кубке России

30 июля в центральном матче первого тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России ЦСКА примет «Локомотив». Столичное дерби состоится на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 18:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящее топ-событие.

В день игры букмекеры не считают ни одну из команд явным фаворитом, но отдают больше предпочтений хозяевам. На итоговую победу ЦСКА с учетом вероятности серии пенальти можно сделать ставку по коэффициенту 1.58, что соответствует примерно 59% вероятности. Ставки на общий успех «Локомотива» принимаются за 2.40 (около 41%).

Вероятность победы ЦСКА в основное время оценивается коэффициентом 2.05 (примерно 48%). Ничья в линии PARI идет за 3.60 (около 27%). Котировки на успех «Локомотива» составляют 3.80 (приблизительно 25%).

Клиенты PARI разошлись в оценках шансов соперников. В общем объеме ставок на исход предстоящей встречи в основное время 48% приходится на победу «Локомотива», 44% сделано в пользу ЦСКА, а 8% — на ничью.

Эксперты ждут от соперников «верховой» игры. По оценкам аналитиков PARI, команды Фабио Челестини и Михаила Галактионова забьют на двоих как минимум три мяча. Ставки на тотал больше 2.5 по голам принимаются по коэффициенту 1.85. При меньшей результативности (не более двух забитых мячей) сыграет ставка за 1.97. Вероятность обмена голами котируется за 1.70. Противоположный вариант доступен за 2.15.

Наиболее вероятные варианты в линии на точный счет — ничья 1:1 за 7.50, а также 1:0 и 2:1 в пользу ЦСКА за 8.50 и 9.00 соответственно. В случае сухой победы любой из команд сыграет котировка 2.50. Поставить на то, что хозяева откроют счет, можно за 1.68. Аналогичная ставка на гостей идет за 2.35.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на сегодняшнее столичное дерби — 165 075 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий, включив в него ставку на индивидуальный тотал «Локомотива» больше одного гола за 1.90, а также прогноз на тотал больше 1.5 по голам в еще одном кубковом матче между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН». Суммарный коэффициент ставки — 2.72. В случае «доезда» экспресса выигрыш по этой ставке превысит 400 000 рублей.

Клиентам PARI доступна долгосрочная линия на итоги Кубка России. Главным фаворитом турнира в сезоне считается «Зенит». На итоговую победу петербуржцев установлен коэффициент 3.20. Следом идут «Спартак» (6.00), «Краснодар» (6.50), «Динамо» (8.50), ЦСКА (9.00) и «Локомотив» (12.00). Шансы ЦСКА занять первое место в группе D, опередив «Локо», «Акрон» и «Балтику», оценены котировкой 1.65. Ставка на победу «Локо» в квартете доступна за 2.70.

ЦСКА и «Локомотив» владеют рекордом по числу побед в Кубке России. Оба клуба выигрывали турнир по девять раз, при этом ЦСКА — действующий обладатель трофея. Соперники успешно стартовали в сезоне-2025/26. «Локомотив» единственным из всех команд Российской Премьер-лиги начал чемпионат с двух побед — над «Сочи» (3:0) и «Краснодаром» (2:1). ЦСКА в первом туре разделил очки с «Оренбургом» (0:0), после чего обыграл «Ахмат» (2:1). Также команда Галактионова завоевала Суперкубок, победив тот же «Краснодар» (1:0).